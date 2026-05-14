Про це сенатор Ліндсі Грем заявив в етері Fox News.

Дивіться також Після Трампа: у Кремлі анонсували візит Путіна до Китаю

Як Сі Цзіньпін може легко закінчити війну в Україні?

За словами політика, саме закупівлі російської нафти й газу дозволяють Кремлю підтримувати економіку та продовжувати війну проти України. Також він зазначив, що Китай скуповує близько 90% іранської нафти, фактично підтримуючи Тегеран.

Грем наголосив, що у разі припинення таких закупівель Іран зазнав би серйозного економічного удару. На його думку, Пекін здатен суттєво вплинути на розвиток обох конфліктів, якщо ухвалить відповідне рішення.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

І моє послання президенту Трампу – ми вас підтримуємо. І якщо Китай продовжить це робити, при цьому не заплативши ціну за дестабілізацію світу, тоді ми зробимо величезну помилку,

– наголосив Грем.

Крім того, Грем повідомив, що підготував законопроєкт, який передбачає введення тарифів проти Китаю через закупівлю російських нафти та газу.

Трамп відвідує Китай