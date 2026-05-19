Об этом россиянин рассказал проекту "Наш выход". Он нашел объявление о работе в ремонтной части и подписал контракт.

Как Россия обманывает контрактников?

Дмитрий Брюховских жил в городе Каменск-Уральский Свердловской области, что в 2200 километрах от Украины. Он выучился на системного администратора в Сургуте и успел поработать автомехаником. Вместе с семьей имели постоянные финансовые трудности. Это, как он рассказывает, подтолкнуло его подписать контракт с российским министерством обороны. Россиянин поверил объявлению, в котором говорилось о тыловой должности в ремонтной части.

После подписания контракта его в составе 488-го мотострелкового полка отправили на передовую. Само обучение заняло 10 дней, после чего его бросили на боевое задание. Оккупант рассказал, что немного людей подписывают контракт добровольно, большинство попадали в армию так же как он, поверив во ложь российских властей.

Какова жизнь в российской армии?

Дмитрий рассказал, что из их подразделения только он и еще один солдат смогли достичь пункта назначения. Еще 12 погибли, трое получили ранения. На позиции 20-летний контрактник провел три месяца, после чего произошло "эпическое", как он называет его, событие в жизни Дмитрия – плен. В их укрытие залетела граната, его и еще одного сослуживца оглушило, а когда дым развеялся, вокруг уже были украинские военные с автоматами.

Не верьте тому, что говорят, что на фронте "все четко", нифига здесь не "все четко". Здесь выживает 10 процентов из 90. Ой, 10 процентов из 100, а 90 остаются там (в земле – 24 Канал). Не верьте тем, кто вам там что-то говорит, не подписывайте лучше,

– обратился Брюховских к россиянам.

Оккупант рассказал, что в плен его взяли "адекватные ребята", которые напоили кофе и дали сигарет. Дмитрий убежден, что "лучше в плен, чем мертвым валяться". Также Украина помогла ему поговорить с гражданской женой.

Россия использует людей как пушечное мясо