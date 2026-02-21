Впоследствии он попал в плен в ВСУ. Об этом сообщает 152 отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры.
Смотрите также ВСУ впервые взяли в плен индийца․ Как иностранные наемники оказываются в армии России и почему сдаются сами
Приехал на работу – получил повестку: как так произошло?
Пленного зовут Эдвин Альберто Диаз, ему 31 год. Он из Монтерии. Иностранец прибыл в Россию с намерением работать в гостиничном бизнесе. Однако после пребывания в стране его мобилизовали в российскую армию.
Мужчину отправили на передовую, где он выполнял боевые задачи в составе подразделений оккупационных войск. Обстоятельства его мобилизации пока уточняются – в частности, шла ли речь о принудительном привлечении, или о подписании контракта.
Впоследствии колумбиец попал в плен к украинским военным из 152-й отдельной егерской бригады. Во время общения он рассказал, что не планировал участвовать в боевых действиях, а приехал в Россию исключительно с целью трудоустройства.
В украинских военных отмечают, что подобные случаи с иностранцами не единичны – граждане других государств нередко оказываются в рядах российской армии из-за обещаний работы или финансовых трудностей.
Сейчас колумбиец находится в статусе военнопленного в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
Россияне мобилизовали колумбийца и бросили на войну. Смотрите видео: 152 отдельной егерской бригады
Почему на стороне России воюют и китайцы?
По словам главы СВР, в каждой стране специальные службы выполняют определённые задачи и нельзя исключать, что китайцы, которые воюют на стороне Москвы, тоже являются их представителями.
Иващенко объясняет, что таким образом они могут перенимать опыт ведения современной войны. Он добавляет, что россияне делятся с китайцами опытом на уровне военного сотрудничества, штабов и планирования.
Он отмечает, что в России так же много китайцев, как и представителей других национальностей, в частности из Центральной Азии. В основном это люди, которые приехали в поисках работы, а также студенты из азиатских и африканских стран. Они, как и каждый иностранец в России, из-за мелких административных нарушений или желания заработать немного денег могли оказаться в российской армии.