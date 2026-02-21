Згодом він потрапив у полоні в ЗСУ. Про це повідомляє 152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри.

Дивіться також ЗСУ вперше взяли у полон індійця․ Як іноземні найманці опиняються в армії Росії та чому здаються самі

Приїхав на роботу – отримав повістку: як так сталося?

Полоненого звати Едвін Альберто Діаз, йому 31 рік. Він з Монтерії. Іноземець прибув до Росії з наміром працювати в готельному бізнесі. Однак після перебування в країні його мобілізували до російської армії.

Чоловіка відправили на передову, де він виконував бойові завдання у складі підрозділів окупаційних військ. Обставини його мобілізації наразі уточнюються – зокрема, чи йшлося про примусове залучення, чи про підписання контракту.

Згодом колумбієць потрапив у полон до українських військових зі 152-ї окремої єгерської бригади. Під час спілкування він розповів, що не планував брати участь у бойових діях, а приїхав до Росії виключно з метою працевлаштування.

В українських військових зазначають, що подібні випадки з іноземцями не поодинокі – громадяни інших держав нерідко опиняються в лавах російської армії через обіцянки роботи або фінансові труднощі.

Наразі колумбієць перебуває в статусі військовополоненого відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Росіяни мобілізували колумбійця та кинули на війну. Дивіться відео: 152 окремої єгерської бригади

Чому на боці Росії воюють і китайці?