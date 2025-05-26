Не виключено, що вони можуть бути представниками спецслужб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка Укрінформу.

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Що кажуть у СЗР про китайців, які воюють проти України

За словами голови СЗР, у кожній країні спеціальні служби виконують певні завдання і не можна виключати, що китайці, які воюють на боці Москви, теж є їхніми представниками.

Іващенко пояснює, що таким чином вони можуть переймати досвід ведення сучасної війни. Він додає, що росіяни діляться з китайцями досвідом на рівні військового співробітництва, штабів та планування.

Зараз китайців теж запрошують на спільні російсько-білоруські навчання, які пройдуть на полігонах Білорусі та Росії. У ході цих військових заходів міжнародного співробітництва і відбувається обмін досвідом,

– розповідає Іващенко.

Він зауважує, що у Росії так само багато китайців, як і представників інших національностей, зокрема з Центральної Азії. За його словами, загалом на території країни-агресорки тимчасово перебувають близько 6 мільйонів іноземців.

Здебільшого це люди, які приїхали у пошуках роботи, а також студенти з азійських та африканських країн. Вони, як і кожен іноземець у Росії, через дрібні адміністративні порушення чи бажання заробити трохи грошей могли опинитися у російському війську.

Окрім цього, Іващенко заявив, що Китай допомагає Росії вести війну. Зокрема, він постачає Москві порох, спецхімію, верстати й обладнання на щонайменше 20 російських військових заводів.