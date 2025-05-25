Відповідну інформацію повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу у неділю, 25 травня, передає 24 Канал.

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Як Китай постачає Росії порох і спецхімію

Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах,

– розповів керівник СЗР.

За його словами, протягом 2024 – 2025 років зафіксували щонайменше 5 випадків авіаційної співпраці між Китаєм та Росією. Зокрема, як він каже, Москва отримувала обладнання, запасні частини та технічну документацію.

Крім того, Олег Іващенко зазначив, що у шістьох епізодах зафіксували великі обсяги постачання спецхімії. За даними СЗР, станом на початок 2025 року до 80% критичної електроніки для російських дронів мало китайське походження.

Водночас в окремих випадках йшлося поставки через треті країни, використання фірм-прокладок, підміни назв або фальсифікацію походження вантажів. Про те, що Китай постачає Росії зброю, зокрема порох та артилерію, повідомляли й раніше.