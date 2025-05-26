Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка в інтерв'ю Укрінформу.

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Яка кількість реально підготовленого мобресурсу є у Росії

Олег Іващенко зазначив, що у Росії проживає приблизно 145 мільйонів осіб. Мобілізаційний ресурс країни-агресорки складає 25 мільйонів осіб.

Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку,

– пояснив голова СЗР.

Водночас, як зауважив Іващенко, реально підготовлених людей для війни у Росії – 3 мільйони.

"З початку повномасштабної війни мобілізовано вже 1,3 мільйона, іще майже мільйон – втрати вбитими та пораненими", – пояснив генерал.

До слова, раніше видання Sky News писало, що Росія стягнула 50 тисяч військових до кордонів Харківської області для можливих штурмових дій. За даними експертів, Існує очевидна підготовка ворога до активних наступальних дій.