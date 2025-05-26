укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України Ще 1000 окупантів та 445 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії 26 травня
time for reading3 хв

Ще 1000 окупантів та 445 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії 26 травня

Софія Рожик
Основні тези
  • Українські оборонці знищили 1000 російських окупантів за останню добу.
  • Росія втратила 445 одиниць техніки та озброєння.
Втрати Росії станом на 26 травня
Втрати Росії станом на 26 травня / Фото Getty Images

Росія продовжує невпинно втрачати на фронті в Україні свій особовий склад та військову техніку. За останню добу українські оборонці знищили ще 1000 окупантів.

Загалом ворожа армія зменшилася уже на майже 982 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Лізуть, як шалені": Світан розповів про ознаки початку літнього наступу Росії

Втрати Росії станом на 26 травня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 981850 (+1000) осіб,
  • танків – 10858 (+4);
  • бойових броньованих машин – 22641 (+8);
  • артилерійських систем – 28320 (+51);
  • РСЗВ – 1397 (+1);
  • засобів ППО – 1171 (+2);
  • літаків – 372 (+0);
  • гелікоптерів – 336 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264);
  • крилатих ракет – 3256 (+53);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49843 (+92);
  • спеціальної техніки – 3902 (+0).

Втрати Росії

Втрати Росії станом на 26 травня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що дрони ГУР атакували російський військовий поїзд із пальним на ділянці Верхній Токмак – Молочанськ – Федорівка. Щонайменше три цистерни були знищені.