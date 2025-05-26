Еще 1000 оккупантов и 445 единиц техники и вооружения: потери России 26 мая

В общем вражеская армия уменьшилась уже почти на 982 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Лезут, как бешеные": Свитан рассказал о признаках начала летнего наступления России

Потери России по состоянию на 26 мая

С начала полномасштабного вторжения потери России ориентировочно составляют:

личного состава – около 981850 (+1000) человек,

танков – 10858 (+4);

боевых бронированных машин – 22641 (+8);

артиллерийских систем – 28320 (+51);

РСЗО – 1397 (+1);

средств ПВО – 1171 (+2);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 37631 (+264);

крылатых ракет – 3256 (+53);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 49843 (+92);

специальной техники – 3902 (+0).

Потери России по состоянию на 26 мая / Инфографика Генштаба

Напомним, что дроны ГУР атаковали российский военный поезд с горючим на участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка. По меньшей мере три цистерны были уничтожены.