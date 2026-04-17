41-летний российский военный, который попал в плен к украинским силам, рассказал детали своего участия в войне против Украины. Его историю обнародовала пресс-служба 10-го армейского корпуса.

Что известно об истории россиянина, который попал в украинский плен?

По словам пленного, он оказался на фронте в марте 2025 года после предложения следователя подписать контракт, чтобы избежать наказания за сбыт наркотиков, за что ему грозило до 10 лет заключения. Сначала его подразделение находилось в блиндаже, где он провел около шести месяцев. Позже военных перебросили в район Купянска.

12 сентября российский военный прибыл в Купянск, где вместе с подразделением разместился в частном доме на улице Садовой в районе Пикассо. По его словам, там они пробыли около месяца, обустраивая позиции и пытаясь закрепиться.

13 октября украинские силы атаковали их позиции. После интенсивного боя российские военные понесли потери и были вынуждены отступить. Уцелевшие оккупанты переместились в четырехэтажное здание, где пытались удерживать оборону еще около недели.

Впрочем, 21 октября состоялся очередной штурм. После него, по словам пленного, подразделение фактически распалось – военные потеряли координацию и начали убегать с позиций, спасаясь кто как мог. Именно после этого, как он утверждает, они остались без четкого командования и вынуждены были самостоятельно искать укрытие и еду. Пленный утверждает, что вместе с товарищами обратился за помощью к местным жителям, которые позволили им жить в заброшенном доме. Там они провели зиму до февраля 2026 года.

В плен, по его словам, он сдался добровольно во время штурма украинских позиций, объяснив это нежеланием участвовать в боевых действиях и убивать.

История российского оккупанта, который скрывался в Купянске: смотрите видео

