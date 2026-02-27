Об этом сообщила 158 отдельная механизированная бригада.

Как земляк украинского бойца попал в плен?

Один из пленных оказался односельчанином украинского бойца с позывным "Вольт", который брал его в плен. Земляки по разные стороны фронта родом из села Большая Знаменка, что в Каменско-Днепровском районе Запорожской области. Сейчас оно под российской оккупацией.

Пленный Владимир Башмаков рассказал, что после захвата села, оккупанты запрещали выходить из дома, ведь круглосуточно был комендантский час. Если правила нарушали, то строго наказывали, били и "сажали в яму".

Позже жителей заставили получить российский паспорт. После этого он с семьей переехали в Краснодарский край. И как только Владимиру исполнилось 18 лет – ему пришла повестка.

Я не хотел идти на срочную службу, поэтому подписал контракт, чтобы служить на корабле. Две недели пробыл в порту в Севастополе, потом меня передали 810-й бригаде вооруженных сил России, а оттуда я попал на войну. Я в шоке, я не ожидал, что меня отправят на войну. Нормальной подготовки не было, только пару раз стреляли из автоматов и два раза бросали гранаты,

– рассказал пленный.

"Вольт" также родом из Каменска-Днепровского. Все детство провел там, а в старшем возрасте приезжал к родственникам.

Это очень странно, интересный случай. Казалось, что такого не может произойти, это для меня немножко шок – встретил своего земляка, молодого парня. В селе Большая Знаменка жила бабушка и двоюродные братья. Я знаю этот район, был там в детстве и во взрослом возрасте. Вот так оно произошло,

– рассказал "Вольт".

Владимир Башмаков заявил, что хочет оставаться в Украине до завершения войны. Он утверждает, что бойцы ВСУ обращаются с пленными хорошо, и призвал своих сослуживцев складывать оружие.

В то же время украинские защитники отмечают, что этот пример на оккупированных территорий показывает, что Россия мобилизует местных жителей и отправляет их воевать против собственного народа.

