Начальник отдела коммуникаций 110 отдельной механизированной бригады Иван Секач объяснил 24 Каналу, что украинские военные целенаправленно снимают ролики, демонстрируя нормальное обращение с пленными, что дополнительно стимулирует капитуляцию.

Почему контрактники РФ теряют мотивацию?

Месяцами россияне инфильтрировались малыми группами по степям Запорожской и Днепропетровской областей, бросая на это значительные силы.

Теперь враг истощился, имеет системные проблемы, тогда как украинская сторона получила резервы и перешла к зачистке, уничтожения и взятия пленных.

Это крайне некачественный личный состав: наркоманы и алкоголики. Контрактники идут воевать исключительно за деньги – я общался с пленными, даже с офицерами, и все до одного шли за деньгами. Сухопутные войска России фактически уничтожены как боеспособная структура – среди пехоты остались только бандиты без тактических навыков и мотивации,

– сказал Секач.

Хотя профессиональные артиллеристы, снайперы и операторы дронов еще есть, последнюю мотивацию пехотинцев – деньги – командиры просто забирают, после чего солдаты вообще не понимают, за что воюют.

Позиции украинских войск превратились в сплошную килзону – уничтожается почти все, что движется. Показательный пример: пленный офицер из группы в 14 человек выжил один, и сознательно сдался, потому что знал – позади свои убьют точно, а здесь шансы 50 на 50.

"Мы снимаем ролики на русском языке, показываем нормальное обращение с пленными – и это работает. Российские солдаты понимают: сзади точно убьют, впереди – заметили, через 5 минут тебя нет, а в плену хотя бы есть шанс выжить. Поэтому все больше из них сознательно выбирают сдаться", – объяснил Секач.

Стоит знать! Селвер Хрустич, первый гражданин Боснии и Герцеговины в украинском плену, добровольно вступил в российскую армию из-за проблем с законом в родной стране. Он заявил, что реальность службы значительно отличается от ожиданий: 90% солдат стремятся вернуться из-за отсутствия тактики и халатности командования.

Что известно о потерях врага?