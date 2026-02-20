Начальник отдела коммуникаций 110 отдельной механизированной бригады Иван Секач объяснил 24 Каналу, что украинские военные целенаправленно снимают ролики, демонстрируя нормальное обращение с пленными, что дополнительно стимулирует капитуляцию.
Смотрите также: ВСУ пошли в контратаку на одном из направлений фронта
Почему контрактники РФ теряют мотивацию?
Месяцами россияне инфильтрировались малыми группами по степям Запорожской и Днепропетровской областей, бросая на это значительные силы.
Теперь враг истощился, имеет системные проблемы, тогда как украинская сторона получила резервы и перешла к зачистке, уничтожения и взятия пленных.
Это крайне некачественный личный состав: наркоманы и алкоголики. Контрактники идут воевать исключительно за деньги – я общался с пленными, даже с офицерами, и все до одного шли за деньгами. Сухопутные войска России фактически уничтожены как боеспособная структура – среди пехоты остались только бандиты без тактических навыков и мотивации,
– сказал Секач.
Хотя профессиональные артиллеристы, снайперы и операторы дронов еще есть, последнюю мотивацию пехотинцев – деньги – командиры просто забирают, после чего солдаты вообще не понимают, за что воюют.
Позиции украинских войск превратились в сплошную килзону – уничтожается почти все, что движется. Показательный пример: пленный офицер из группы в 14 человек выжил один, и сознательно сдался, потому что знал – позади свои убьют точно, а здесь шансы 50 на 50.
"Мы снимаем ролики на русском языке, показываем нормальное обращение с пленными – и это работает. Российские солдаты понимают: сзади точно убьют, впереди – заметили, через 5 минут тебя нет, а в плену хотя бы есть шанс выжить. Поэтому все больше из них сознательно выбирают сдаться", – объяснил Секач.
Стоит знать! Селвер Хрустич, первый гражданин Боснии и Герцеговины в украинском плену, добровольно вступил в российскую армию из-за проблем с законом в родной стране. Он заявил, что реальность службы значительно отличается от ожиданий: 90% солдат стремятся вернуться из-за отсутствия тактики и халатности командования.
Что известно о потерях врага?
- За последние сутки российская армия понесла потери в 970 солдат. Было уничтожено 640 единиц техники, среди которых 551 беспилотник и 76 автомобилей.
- На Донецком направлении операторы беспилотников уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса". Точный удар осуществили пилоты 412-й отдельной бригады БпЛА Nemesis.
- ВСУ поразили российские объекты, среди которых пусковая установка С-300, узел связи и мастерская дронов, на временно оккупированных территориях и в Курской области РФ.