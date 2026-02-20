Начальник відділу комунікацій 110 окремої механізованої бригади Іван Сєкач пояснив 24 Каналу, що українські військові цілеспрямовано знімають ролики, демонструючи нормальне поводження з полоненими, що додатково стимулює капітуляцію.

Чому контрактники РФ втрачають мотивацію?

Місяцями росіяни інфільтрувалися малими групами по степах Запорізької та Дніпропетровської областей, кидаючи на це значні сили.

Тепер ворог виснажився, має системні проблеми, тоді як українська сторона отримала резерви та перейшла до зачистки, знищення та взяття полонених.

Це вкрай неякісний особовий склад: наркомани та алкоголіки. Контрактники йдуть воювати виключно за гроші – я спілкувався з полоненими, навіть з офіцерами, і всі до одного йшли за грошима. Сухопутні війська Росії фактично знищені як боєздатна структура – серед піхоти залишились лише бандити без тактичних навичок і мотивації,

– сказав Сєкач.

Хоча професійні артилеристи, снайпери та оператори дронів ще є, останню мотивацію піхотинців – гроші – командири просто забирають, після чого солдати взагалі не розуміють, за що воюють.

Позиції українських військ перетворились на суцільну кілзону – знищується майже все, що рухається. Показовий приклад: полонений офіцер із групи в 14 людей вижив один, і свідомо здався, бо знав – позаду свої вб'ють точно, а тут шанси 50 на 50.

"Ми знімаємо ролики російською мовою, показуємо нормальне поводження з полоненими – і це працює. Російські солдати розуміють: позаду точно вб'ють, попереду – помітили, через 5 хвилин тебе нема, а в полоні хоча б є шанс вижити. Тому все більше з них свідомо обирають здатися", – пояснив Сєкач.

