Про це йдеться в дописі проєкту "Хочу жити".
Читайте також Чеченці у полон здаються: Кадиров повідомив про звільнення 20 бійців "Ахмату"
Що насправді відбувається в російській армії?
35-річний боснієць добровільно вступив до лав російської армії у вересні 2025 року.
За його словами, головною мотивацією були проблеми із законом на батьківщині. Після відмови в наданні притулку в Німеччині Хрустіч сподівався, що участь у війні проти України допоможе йому отримати підтримку від російської влади, однак цього не сталося.
Реальність служби в російській армії різко відрізнялася від його очікувань.
Вначале всем кажется, что все хорошо и несложно. Но после отправки на фронт, ситуация быстро меняется. Девяносто процентов людей хотят вернуться,
– пояснив Хрустіч.
За його словами, у росіян немає жодної тактики, окрім "закидання трупами": командування не здійснює жодних спроб зберегти особовий склад, а найманців не сприймають як повноцінних військових.
Вони завжди відправляють нас по тому самому маршруту, де дрони вбивають нас в тому самому місці. І так тривало три місяці, чи знаєте. І вони навіть не думають змінити план,
– підсумував полонений.
Нещодавно відбувся обмін полоненими
5 лютого відбувся перший обмін полоненими між Росією та Україною у 2026 році. До України повернулись 150 військових та семеро цивільних.
Тим часом до Росії поїхали 157 в'язнів і кадирівців. За словами проєкту "Хочу жити", міністерство оборони Росії традиційно повертає лише окремі категорії військовополонених.
Найбезправнішою категорією російських солдатів є в'язні, які підписали контракт із місць позбавлення волі. Якщо мобілізованих після полону ще можуть відпустити на тиждень додому, то в'язнів у частину повертають негайно, щоб вони до кінця відпрацювали свій контракт.