Він також опублікував відео з полоненими, які повернулися додому. Про це глава Чечні повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про повернення окупантів з полону?

Під час останнього обміну до Росії повернулися звільнені чеченці. 20 окупантів з підрозділу "Ахмат" звільнили за сприяння самого Кадирова.

Чеченці повернулися з полону: дивіться відео

Варто зазначити, що невідомо на кого могли поміняти кадирівців і чи були це бійці "Азову". Проте, раніше російська влада неодноразово заявляла про небажання обмінювати українських військових з полку "Азов", яких утримують у російському полоні.

Окремої уваги заслуговує ситуація з мобілізованими у 2022 році мешканцями тимчасово окупованих територій Донбасу, які служили у так званих "арміях ЛДНР". Частина з них перебуває в українському полоні вже понад три роки, однак Росія фактично не веде активних переговорів щодо їхнього повернення.

Нагадаємо, що раніше відбувся обмін військовополоненими. Росія традиційно повернула додому тільки "привілейованих" полонених. Під час обміну 5 лютого до Росії повернули:

80% росіян,

13% чеченців,

лише 7% представників інших національностей "багатонаціональної країни".

75% обміняних – це в'язні, які підписали контракт із місць позбавлення волі.

Кого повернули під час останнього обміну в Україну?