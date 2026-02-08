Він також опублікував відео з полоненими, які повернулися додому. Про це глава Чечні повідомив у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Багатодітний батько двічі був у російському полоні: Україна повернула Віктора Дмитренка
Що відомо про повернення окупантів з полону?
Під час останнього обміну до Росії повернулися звільнені чеченці. 20 окупантів з підрозділу "Ахмат" звільнили за сприяння самого Кадирова.
Чеченці повернулися з полону: дивіться відео
Варто зазначити, що невідомо на кого могли поміняти кадирівців і чи були це бійці "Азову". Проте, раніше російська влада неодноразово заявляла про небажання обмінювати українських військових з полку "Азов", яких утримують у російському полоні.
Окремої уваги заслуговує ситуація з мобілізованими у 2022 році мешканцями тимчасово окупованих територій Донбасу, які служили у так званих "арміях ЛДНР". Частина з них перебуває в українському полоні вже понад три роки, однак Росія фактично не веде активних переговорів щодо їхнього повернення.
Нагадаємо, що раніше відбувся обмін військовополоненими. Росія традиційно повернула додому тільки "привілейованих" полонених. Під час обміну 5 лютого до Росії повернули:
- 80% росіян,
- 13% чеченців,
- лише 7% представників інших національностей "багатонаціональної країни".
75% обміняних – це в'язні, які підписали контракт із місць позбавлення волі.
Кого повернули під час останнього обміну в Україну?
У четвер, 5 лютого, після 45 місяців російського полону додому повернулися четверо бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" та п'ятеро військовослужбовців 15-ї бригади "Кара-Даг". Водночас у полоні ворога перебувають ще сотні азовців.
Під час 71-го обміну полоненими між Україною та Росією додому вдалося повернути 41-річного кримського татарина Ескендера Кудусова. Його взяли в полон ще у 2022-му поблизу Маріуполя.
Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті якого повернулися 157 українських громадян, включаючи військовослужбовців та 7 цивільних. Серед звільнених є 18 оборонців, яких було незаконно засуджено на довготривалі терміни ув'язнення.