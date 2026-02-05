Про це поінформував командир корпусу "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

Цікаво У Коордштабі назвали головну особливість першого в 2026 році обміну полоненими

Як азовців вдалося визволити з ворожого полону?

За словами Прокопенка, зрушити процес обміну військовополонених з "мертвої точки" вдалося завдяки роботі великої кількості людей. Водночас він зауважив, що важко уявити пройдені полоненими бійцями випробування у неволі.

Ви продемонстрували силу та міць азовського духу і не зламалися під колосальним тиском ворога,

– висловився він.