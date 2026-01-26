Про це розповів український військовослужбовець Сергій "Волина" Волинський, колишній виконувач обов'язків командира 36-ї бригади морської піхоти, в інтерв'ю для "Української правди".

Читайте також Як оборонець "Азовсталі" вирішив не йти у полон та рік переховувався від ФСБ

Як відбувався прорив на "Азовсталь"?

Сергій Волинський розповів, що спочатку бригада намагалася йти на Запоріжжя, але цей план провалився двічі – внаслідок цього загинула велика кількість людей.

Пізніше був наказ про прорив на "Азовсталь".

У нього мало хто вірив. Коли стало зрозуміло, що так чи інакше треба приймати якесь рішення, мені вдалося з'єднатися з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком,

– пояснив "Волина".

За словами військового, Прокопенко "пролетів" узгоджений між ними маршрут і повідомив про ситуацію на місці.

Того дня, як зазначив "Волина", російські війська розосередили техніку, якою раніше блокували міст. Це дало шанс скористатися ефектом несподіванки, обравши маршрут, де українських військових ніхто не чекав.

Водночас ризик потрапити в полон був максимальний.

Я вважаю, що все, що відбувалося в Маріуполі, і все, що дозволило зберегти життя людям – то диво. Ми нанесли собі Z-тки і V-шки на машини і прямо через центральний вихід комбінату по центральних дорогах міста на вимкнених фарах проїхали,

– додав Сергій Волинський.

На блокпостах вони не зупинялися, а кулеметник із позивним "Батя" вигукував, що вони "свои", завдяки чому групі вдалося дістатися до "Азовсталі".

Що зараз відбувається в Маріуполі?