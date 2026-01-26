Об этом рассказал украинский военнослужащий Сергей "Волына" Волынский, бывший исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты, в интервью для "Украинской правды".

Как происходил прорыв на "Азовсталь"?

Сергей Волынский рассказал, что сначала бригада пыталась идти на Запорожье, но этот план провалился дважды – в результате этого погибло большое количество людей.

Позже был приказ о прорыве на "Азовсталь".

В него мало кто верил. Когда стало понятно, что так или иначе надо принимать какое-то решение, мне удалось соединиться с командиром полка "Азов" Денисом Прокопенко,

– объяснил "Волына".

По словам военного, Прокопенко "пролетел" согласованный между ними маршрут и сообщил о ситуации на месте.

В тот день, как отметил "Волына", российские войска рассредоточили технику, которой ранее блокировали мост. Это дало шанс воспользоваться эффектом неожиданности, выбрав маршрут, где украинских военных никто не ждал.

В то же время риск попасть в плен был максимальный.

Я считаю, что все, что происходило в Мариуполе, и все, что позволило сохранить жизнь людям – то чудо. Мы нанесли себе Z-тки и V-шки на машины и прямо через центральный выход комбината по центральным дорогам города на выключенных фарах проехали,

– добавил Сергей Волынский.

На блокпостах они не останавливались, а пулеметчик с позывным "Батя" выкрикивал, что они "свои", благодаря чему группе удалось добраться до "Азовстали".

Что сейчас происходит в Мариуполе?