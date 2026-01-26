Об этом рассказал украинский военнослужащий Сергей "Волына" Волынский, бывший исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты, в интервью для "Украинской правды".
Как происходил прорыв на "Азовсталь"?
Сергей Волынский рассказал, что сначала бригада пыталась идти на Запорожье, но этот план провалился дважды – в результате этого погибло большое количество людей.
Позже был приказ о прорыве на "Азовсталь".
В него мало кто верил. Когда стало понятно, что так или иначе надо принимать какое-то решение, мне удалось соединиться с командиром полка "Азов" Денисом Прокопенко,
– объяснил "Волына".
По словам военного, Прокопенко "пролетел" согласованный между ними маршрут и сообщил о ситуации на месте.
В тот день, как отметил "Волына", российские войска рассредоточили технику, которой ранее блокировали мост. Это дало шанс воспользоваться эффектом неожиданности, выбрав маршрут, где украинских военных никто не ждал.
В то же время риск попасть в плен был максимальный.
Я считаю, что все, что происходило в Мариуполе, и все, что позволило сохранить жизнь людям – то чудо. Мы нанесли себе Z-тки и V-шки на машины и прямо через центральный выход комбината по центральным дорогам города на выключенных фарах проехали,
– добавил Сергей Волынский.
На блокпостах они не останавливались, а пулеметчик с позывным "Батя" выкрикивал, что они "свои", благодаря чему группе удалось добраться до "Азовстали".
Что сейчас происходит в Мариуполе?
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что уровень жизни в Мариуполе ухудшается с каждым днем. Едва ли не самой большой проблемой в городе остается рост смертности.
Сейчас городские власти Мариуполя пытается любыми методами, в частности финансовыми, заманить приехать россиян жить в оккупированный город из-за ужасных показателей демографии. Только в январе там начали три ипотечные строительства.
Ранее Андрющенко также рассказывал, что смертность в Мариуполе растет из-за медицинского коллапса – в городе не увеличивается врачей, которые оказывали бы помощь людям. Кроме того, там есть проблемы с водой.