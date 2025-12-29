Военнослужащий ГПСУ Денис Сторожук в интервью "Радио Свободе" рассказал, как прибегал к хитростям и маскировке, чтобы оставаться незаметным для ФСБ и российских войск, передает 24 Канал.

Как пограничник избегал плена?

Сторожук рассказал, что когда последние защитники "Азовстали" в 2022 году выходили в плен, он нырнул в канализационный люк завода. Так он решил выжить самостоятельно. С самого начала пограничник знал, что не пойдет в плен. Сделал он так, помня судьбу собратьев после Иловайска.

В день, когда раненых начали выводить колоннами, Сторожук помогал готовить тела погибших собратьев к передаче гуманитарным миссиям. После этого он оставил прощальную записку и взорвал гранату, чтобы создать впечатление собственной гибели. Так первая группа военных вышла с завода, а он остался незамеченным.

Как долго пробыл на заводе?

Прыгнув в канализационный люк "Азовстали", пограничник провел на заводе более трех недель. В это время он осторожно передвигался по территории, находил остатки пищи и вещей.

Впоследствии, выйдя в разрушенный Мариуполь, Сторожук несколько дней скрывался в гаражах и заброшенных зданиях. Чтобы не привлекать внимания, он подделал талон фильтрации, который позволял свободнее передвигаться по городу. Потом ему помогла знакомая, которая вывезла его из города.

Что известно о жизни в оккупации?

В течение года в оккупированной Амвросиевке пограничник поддерживал физическую форму, следил за новостями и отслеживал передвижения российских войск. Он стал партизаном: фиксировал передвижения вражеской техники и сжигал ее.

Меня задержали, когда должна была прийти посылка с паспортом. За этой посылкой уже наблюдала ФСБ,

– рассказал Сторожук.

Отмечается, что российская ФСБ следила за пограничником, а потом его фото появилось на объявлениях в оккупированном городе, где жил Сторожук. После этого количество российских патрулей и блокпостов резко возросло, и он решил покидать регион.

Это было сложно. Постоянный контроль, постоянно надо было думать, чтобы не сказать лишнего,

– добавил военный ГПСУ.

Однако в конце концов Сторожука задержали и пытали россияне.

Военнослужащего вернули в Украину в сентябре 2024 года. Однако против него в Украине до сих пор открыто дело за "дезертирство из плена". Сам пограничник заявляет, что хочет вернуться к военной службе, однако дело ГБР блокирует это, заявили в издании.

