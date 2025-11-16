Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Смотрите также Речь об освобождении 1200 человек: Умеров анонсировал возобновление процесса обменов пленными

Что известно о возвращении из плена и смерти Александра Савова?

Морской пехотинец Александр Савов вернулся из российского плена 19 марта 2025 года, проведя в неволе 2 года и 10 месяцев. Его дочь, Анастасия Савова, соучредитель Ассоциации морских пехотинцев, встречала его с флагом. Но он говорил, что боится ее обнять – чтобы чем-то не заразить.

Позже стало известно, что мужчину россияне вернули с туберкулезом, а также кожными заболеваниями и лимфостазом ног. В одном из интервью он рассказывал, что медицинское "лечение" в плену, включая многочисленные флюорограммы, больше напоминало эксперименты. Александр Савов пережил жестокие "приемки" с избиениями и электрошокерами после выхода из "Азовстали",

– пишет ТСН.

Смотрите кадры возвращения Александра Савова из плена

С возвращения началась другая борьба – за жизнь, за здоровье, за каждый день без боли. Папа вернулся тяжелобольным. Мы уже много сделали: лечение, диагностика, поддержка психики и тела. Но впереди еще больше – реабилитация, восстановление, постоянные обследования. И все это требует ресурсов,

– писала в июле Анастасия.

О смерти бойца 36-й бригады морской пехоты рассказала Юлия Павлюк – представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, ссылаясь на дочь Александра Савова. Причину смерти не называют.



Близкие о смерти Александра Савова / Скриншот 24 Канала

Как сообщила Анастасия Савова, прощание с Александром будет в Николаеве. Детали расскажут позже.



Анастасия Савова о смерти отца / Скриншот 24 Канала

К слову, 16 ноября – день чествования памяти погибших морских пехотинцев.

Александра Савова пытали в плену

В июле расследователи "Схем" рассказали о враче-палаче из Мордовии. Илья Сорокин издевался над украинскими военными, говорится даже о том, что он мог убить нескольких пленных.

Из того, что рассказывают о Сорокине, – он бил мужчин шокером и резиновой палкой и заставлял кричать: "слава российской медицине". Александр Савов говорил, что "врач" игнорировал жалобы пленных на здоровье – симптомы туберкулеза.

В интервью изданию Frontliner Александр вспоминал: ему помогали держаться мысли о дочери – боец знал, что его ждут.

Побывал в Еленовке, его удерживали в СИЗО Таганрога, колонии на Курщине и Мордовии. Александра били током, заставляли стоять по 16 часов, пытали за украинскую речь и держали неделю в так называемой резиновой камере. Теперь, после освобождения он лечит сломанные ребра, выбитые зубы, язвы и последствия хронического истощения. А еще – пытается научиться не бояться тишины,

– перечисляли тогда медийщики.

В плену россияне жестоко били за все. В частности, и за украинский язык.

На украинском, конечно, говорить нельзя было. Один раз я просил у начальника стирального порошка, чтобы постирать вещи. Сказал: "жменьку". А по-русски же правильно – "горсть". Так я за ту "жменьку" так получил, что думал и не встану,

– признался Александр.

Он поделился, что после освобождения трудно усидеть на месте, есть постоянное чувство тревоги, звуковые галлюцинации.

24 Канал выражает свои соболезнования всем, кто знал Александра. Вечная память защитнику!