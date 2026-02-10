Об этом говорится в заметке проекта "Хочу жить".

Читайте также Чеченцы в плен сдаются: Кадыров сообщил об освобождении 20 бойцов "Ахмата"

Что на самом деле происходит в российской армии?

35-летний босниец добровольно вступил в ряды российской армии в сентябре 2025 года.

По его словам, главной мотивацией были проблемы с законом на родине. После отказа в предоставлении убежища в Германии Хрустич надеялся, что участие в войне против Украины поможет ему получить поддержку от российских властей, однако этого не произошло.

Реальность службы в российской армии резко отличалась от его ожиданий.

Вначале всем кажется, что все хорошо и несложно. Но после отправки на фронт, ситуация быстро меняется. Девяносто процентов людей хотят вернуться,

– объяснил Хрустич.

По его словам, у россиян нет никакой тактики, кроме "забрасывания трупами": командование не осуществляет никаких попыток сохранить личный состав, а наемников не воспринимают как полноценных военных.

Они всегда отправляют нас по тому же маршруту, где дроны убивают нас в том же месте. И так продолжалось три месяца, знаете ли. И они даже не думают изменить план,

– подытожил пленный.

Недавно состоялся обмен пленными