В дальнейшем пленного смогут использовать для обмена на украинских защитников. Об этом сообщила 47 отдельная механизированная бригада "Магура".

Что известно о том, как украинские военные взяли белорусского наемника в плен?

На Сумщине украинские военные взяли в плен гражданина Беларуси, который воевал на стороне российской армии как наемник. По данным военных, он подписал контракт из России и прибыл в Украину с целью участия в боевых действиях против украинцев.

При попытке сдаться в плен мужчина подорвался на мине и получил ранения. Его обнаружили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" по крикам о помощи. Один из украинских военных эвакуировал раненого оккупанта, неся его на себе около 10 километров через заминированную территорию.

По словам бойца с позывным "Ярость", это сделали, в частности, для того, чтобы в дальнейшем использовать пленного для обмена и возвращения украинских военных домой. Сейчас пленный находится под контролем украинских сил.

Каждый, кто приходит на украинскую землю с оружием, будет нести ответственность,

– отметили военные.

