В дальнейшем пленного смогут использовать для обмена на украинских защитников. Об этом сообщила 47 отдельная механизированная бригада "Магура".
Что известно о том, как украинские военные взяли белорусского наемника в плен?
На Сумщине украинские военные взяли в плен гражданина Беларуси, который воевал на стороне российской армии как наемник. По данным военных, он подписал контракт из России и прибыл в Украину с целью участия в боевых действиях против украинцев.
При попытке сдаться в плен мужчина подорвался на мине и получил ранения. Его обнаружили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" по крикам о помощи. Один из украинских военных эвакуировал раненого оккупанта, неся его на себе около 10 километров через заминированную территорию.
По словам бойца с позывным "Ярость", это сделали, в частности, для того, чтобы в дальнейшем использовать пленного для обмена и возвращения украинских военных домой. Сейчас пленный находится под контролем украинских сил.
Каждый, кто приходит на украинскую землю с оружием, будет нести ответственность,
– отметили военные.
Что известно о других случаях, когда российские военные добровольно сдавались в плен?
В 118 отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщили, что украинский боец Вадим, после попадания в плен во время обстрела, взял в плен российского солдата, который его задержал. Вадиму удалось повлиять на россиянина через общение и голод, что привело к их совместному выходу на украинские позиции.
19-летний российский военный Артем сотрудничал с проектом "Хочу жить", передавая информацию, что позволила ВСУ уничтожить более 150 оккупантов и технику. После нескольких попыток побега, Артем перешел на сторону Украины и намерен служить в "Российском добровольческом корпусе".
В конце февраля бойцы 158-й отдельной механизированной бригады взяли в плен пятерых российских военных в Харьковской области. Один из которых оказался односельчанином украинского защитника из села Большая Знаменка в Запорожье.