Надалі полоненого зможуть використати для обміну на українських захисників. Про це повідомила 47 окрема механізована бригада "Маґура".

Що відомо про те, як українські військові взяли білоруського найманця в полон?

На Сумщині українські військові взяли в полон громадянина Білорусі, який воював на боці російської армії як найманець. За даними військових, він підписав контракт із Росії та прибув в Україну з метою участі у бойових діях проти українців.

Під час спроби здатися в полон чоловік підірвався на міні та отримав поранення. Його виявили бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" за криками про допомогу. Один із українських військових евакуював пораненого окупанта, несучи його на собі близько 10 кілометрів через заміновану територію.

За словами бійця з позивним "Лють", це зробили, зокрема, для того, щоб надалі використати полоненого для обміну та повернення українських військових додому. Наразі полонений перебуває під контролем українських сил.

Кожен, хто приходить на українську землю зі зброєю, нестиме відповідальність,

– наголосили військові.

