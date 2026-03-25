19-річний військовий 102-го мотострілецького полку 150-ї дивізії РФ Артем перейшов на бік України після тривалої співпраці з українським проєктом "Хочу жить". Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Карпенку.

Як росіянин перейшов воювати на бік України та знищив окупантів?

За словами військового, у середині листопада 2025 року він звернувся до проєкту з наміром здатися в полон та запропонував допомогу Силам оборони України. Артем є уродженцем Новосибірська, його призвали на строкову службу, попри навчання у виші, а згодом він підписав контракт із російською армією.

Військового направили до зони бойових дій, де він потрапив до другого мотострілецького батальйону 102-го полку та був призначений оператором безпілотників без належної підготовки. Його підрозділ діяв на напрямку Софіївки та Володимирівки.

Протягом приблизно 80 днів Артем передавав українській стороні інформацію про позиції, техніку та маршрути російських підрозділів. Зокрема, він повідомляв про переміщення військових із затримкою у 10 – 15 хвилин.

За його даними, Сили оборони України змогли знищити чотири розрахунки БпЛА, чотири мінометні розрахунки, реактивну систему залпового вогню китайського виробництва та щонайменше два танки. Також було ліквідовано близько 150 російських військових і ще 50 зазнали поранень. Крім того, передана інформація дозволяла зривати висування підрозділів російської армії і рятувати життя українських військових – Артем попереджав про виявлення їхніх позицій.

Попри підозри російського командування щодо витоку інформації, встановити джерело їм не вдалося. Зрештою військовий здійснив кілька спроб втечі та подолав близько 20 кілометрів до українських позицій, де його прийняли бійці ЗСУ. Наразі Артем заявив про намір продовжити службу на боці України, зокрема у складі "Російського добровольчого корпусу".

