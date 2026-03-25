19-летний военный 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии РФ Артем перешел на сторону Украины после длительного сотрудничества с украинским проектом "Хочу жить". Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Карпенко.
Как россиянин перешел воевать на сторону Украины и уничтожил оккупантов?
По словам военного, в середине ноября 2025 года он обратился к проекту с намерением сдаться в плен и предложил помощь Силам обороны Украины. Артем является уроженцем Новосибирска, его призвали на срочную службу, несмотря на обучение в вузе, а впоследствии он подписал контракт с российской армией.
Военного направили в зону боевых действий, где он попал во второй мотострелковый батальон 102-го полка и был назначен оператором беспилотников без надлежащей подготовки. Его подразделение действовало на направлении Софиевки и Владимировки.
В течение примерно 80 дней Артем передавал украинской стороне информацию о позициях, технику и маршруты российских подразделений. В частности, он сообщал о перемещении военных с задержкой в 10 – 15 минут.
По его данным, Силы обороны Украины смогли уничтожить четыре расчета БпЛА, четыре минометные расчеты, реактивную систему залпового огня китайского производства и по меньшей мере два танка. Также было ликвидировано около 150 российских военных и еще 50 получили ранения. Кроме того, переданная информация позволяла срывать выдвижение подразделений российской армии и спасать жизни украинских военных – Артем предупреждал об обнаружении их позиций.
Несмотря на подозрения российского командования относительно утечки информации, установить источник им не удалось. В конце концов военный совершил несколько попыток побега и преодолел около 20 километров до украинских позиций, где его приняли бойцы ВСУ. Сейчас Артем заявил о намерении продолжить службу на стороне Украины, в частности в составе "Российского добровольческого корпуса".
Как российские партизаны помогают уничтожать российский военный потенциал в тылу?
Движение "Атеш" получило данные от информаторов о складах боеприпасов на оккупированной Донетчине, содержащих артиллерийские снаряды и минометные мины. Часть выявленных складов уже уничтожена, а другие ожидают атаки, благодаря новому агенту, который присоединился к "Атеш".
Партизаны из "Атеш" 8 марта успешно сожгли военный электровоз в Брянском депо, которое остается критически важным для российской армии. Важно, что эта операция является частью систематических действий "Атеш" против российской техники, поставляющей снаряды на фронт, несмотря на заявления ФСБ об усилении охраны объектов.
Кроме того, партизаны заявили о диверсии в Липецке, в результате которой уничтожена военная вышка связи, которая координировала подразделения армии России. Башня связи обеспечивала передачу данных для 924-го центра, аэродрома "Липецк" и 260-го арсенала ГРАУ.