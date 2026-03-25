19-летний военный 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии РФ Артем перешел на сторону Украины после длительного сотрудничества с украинским проектом "Хочу жить". Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Карпенко.

Как россиянин перешел воевать на сторону Украины и уничтожил оккупантов?

По словам военного, в середине ноября 2025 года он обратился к проекту с намерением сдаться в плен и предложил помощь Силам обороны Украины. Артем является уроженцем Новосибирска, его призвали на срочную службу, несмотря на обучение в вузе, а впоследствии он подписал контракт с российской армией.

Военного направили в зону боевых действий, где он попал во второй мотострелковый батальон 102-го полка и был назначен оператором беспилотников без надлежащей подготовки. Его подразделение действовало на направлении Софиевки и Владимировки.

В течение примерно 80 дней Артем передавал украинской стороне информацию о позициях, технику и маршруты российских подразделений. В частности, он сообщал о перемещении военных с задержкой в 10 – 15 минут.

По его данным, Силы обороны Украины смогли уничтожить четыре расчета БпЛА, четыре минометные расчеты, реактивную систему залпового огня китайского производства и по меньшей мере два танка. Также было ликвидировано около 150 российских военных и еще 50 получили ранения. Кроме того, переданная информация позволяла срывать выдвижение подразделений российской армии и спасать жизни украинских военных – Артем предупреждал об обнаружении их позиций.

Несмотря на подозрения российского командования относительно утечки информации, установить источник им не удалось. В конце концов военный совершил несколько попыток побега и преодолел около 20 километров до украинских позиций, где его приняли бойцы ВСУ. Сейчас Артем заявил о намерении продолжить службу на стороне Украины, в частности в составе "Российского добровольческого корпуса".

