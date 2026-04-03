Об этом сообщили в 118 отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Как украинец попал в плен к оккупанту?
Пехотинец 118 отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим с позывным "Картман" во время боев 13 марта попал под интенсивный обстрел российских войск. Враг тогда атаковал дронами, минометами и БпЛА типа "Молния" с противотанковой миной.
По его словам, атаки начались в 8 утра и повторялись каждые 15 минут. В результате одного из ударов был разрушен блиндаж, в котором находиться украинские солдаты. Сам Вадим оказался под завалами, но смог самостоятельно выбраться.
К сожалению, один из его собратьев погиб.
Я не знаю, как на адреналине освободился и выскочил через разбитое перекртиття блиндажа. Когда бежал, то слышал звук дрона в небе, а через каких-то две минуты снова услышал взрыв в нашем уже раскрытом блиндаже. Тогда я понял, что от смерти во второй раз меня спасли каких-то 120 секунд,
– вспоминает "Картман".
Чтобы спрятаться от вражеских дронов, военный забежал в ближайший блиндаж – там столкнулся с российским солдатом и оказался под прицелом автомата.
Боец говорит, что был контужен и сначала не понимал в какой он ситуации, однако впоследствии осознал, что перед ним россиянин.
В то же время оккупант не открывал огонь, поскольку Вадим был без оружия, но сразу же сообщил по рации свое командование о якобы ликвидации украинского солдата.
"Как он объяснил, если его командование увидит, что я зашел, а он не доложил об этом, то будут вопросы и может прилететь к ним дрон-камикадзе", – рассказал Вадим.
Как коммуницировали украинец с россиянином?
По словам "Картмана", после захвата он находился в блиндаже с российским солдатом несколько дней. Оккупант допрашивал пленного, пытаясь узнать о расположении украинских подразделений, а также проверял его на наличие татуировок, GPS-устройств или запрещенных веществ.
Вадим говорит, поведение россиянина было нестабильным – он мог угрожать оружием, а затем делиться едой. Сам оккупант имел ограниченные запасы: пол-литра воды и шоколадку, которую получал раз в одни – двое суток с помощью дрона.
Впоследствии "Картман" понял, что его единственным инструментом влияния в плену остается общение. Поэтому пока россиянин высказывал обвинения, украинец спокойно объяснял свою позицию, пытаясь повлиять на собеседника. Однако главным рычагом влияния стал голод.
Я начал рассказывать, как нас обеспечивают. Специально подбирал слова: "Как же так, вы – вторая армия мира, а ты тут голодаешь?". А нам сбрасывают продукты и все, что мы заказываем при любых погодных условиях. Рассказывал об условиях в наших колониях: что там трехразовое питание, российские пленные ходят на работу и имеют средства на сигареты и мелкие бытовые вещи,
– рассказал Вадим.
В результате, отметил боец, это повлияло на российского военного, который в конце концов предложил выйти на украинские позиции, чтобы получить обеспечение.
Как солдаты вышли из блиндажа?
Чтобы выйти на связь с украинскими бойцами, военный написал на куске картона свои данные и несколько дней пытался привлечь внимание дрона.
По его словам, такая возможность появилась одного туманного дня. Даже несмотря на плохие погодные условия дрон заметил их и уже летел к блиндажу, чтобы поразить. Ребят спасла табличка. Операторы БпЛА покружили и узнали "Картмана". Впоследствии прилетел "Мавик" и сбросил рацию с запиской: "Ребята мы вас увидели. Лишний раз не высовывайтесь. Мы вас заберем".
По словам военного, он вышел на связь по рации и запросил еду и воду. После того, как им сбросили провизию и россиянин наелся вволю – он согласился сдаться. Но выдвинул условия – получать еду, воду и чтобы украинец посетил его в колонии.
28 марта оккупанта и "Картмана" эвакуировали с позиции.
Россиянин, который теперь стал моим пленным, просил, чтобы я обязательно приехал к нему в колонию и привез нашей вкусной еды, которую он смаковал в блиндаже. Я не поеду. Но я благодарен, что он меня не убил,
– добавил Вадим.
Что известно об украинцах в плену России?
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что за 2025 год удалось освободить из плена наибольшее количество украинцев.
За четыре года войны домой вернулось более 8 тысяч военнопленных.
Полковник, старший офицер Сектора взаимодействия со СМИ Западного управления ГПСУ Станислав Керод пробыл в российской неволе 200 дней. В комментарии 24 Канала он рассказал об ужасных условиях содержания пленных в России, речь идет об отсутствии базовых потребностей таких как еда и вода. Также россияне оказывали над украинскими пленными психологическое и физическое давление.