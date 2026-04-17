41-річний російський військовий, який потрапив у полон до українських сил, розповів деталі своєї участі у війні проти України. Його історію оприлюднила пресслужба 10-го армійського корпусу.

Що відомо про історію росіянина, який потрапив в український полон?

За словами полоненого, він опинився на фронті у березні 2025 року після пропозиції слідчого підписати контракт, щоб уникнути покарання за збут наркотиків, за що йому загрожувало до 10 років ув'язнення. Спочатку його підрозділ перебував у бліндажі, де він провів близько шести місяців. Пізніше військових перекинули до району Куп'янська.

12 вересня російський військовий прибув до Куп'янська, де разом із підрозділом розмістився в приватному будинку на вулиці Садовій у районі Пікассо. За його словами, там вони пробули близько місяця, облаштовуючи позиції та намагаючись закріпитися.

13 жовтня українські сили атакували їхні позиції. Після інтенсивного бою російські військові зазнали втрат і були змушені відступити. Вцілілі окупанти перемістилися до чотириповерхової будівлі, де намагалися утримувати оборону ще близько тижня.

Втім, 21 жовтня відбувся черговий штурм. Після нього, за словами полоненого, підрозділ фактично розпався – військові втратили координацію та почали тікати з позицій, рятуючись хто як міг. Саме після цього, як він стверджує, вони залишилися без чіткого командування і змушені були самостійно шукати укриття та їжу. Полонений стверджує, що разом із товаришами звернувся по допомогу до місцевих жителів, які дозволили їм жити в покинутому будинку. Там вони провели зиму до лютого 2026 року.

У полон, за його словами, він здався добровільно під час штурму українських позицій, пояснивши це небажанням брати участь у бойових діях і вбивати.

Історія російського окупанта, який ховався в Куп'янську: дивіться відео

