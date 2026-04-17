Його історією поділилися Десантно-штурмові війська у власних соцмережах.

Дивіться також Росія розгорнула цілу мережу полігонів і навчальних центрів на ТОТ: чого там вчать окупантів

Що відомо про врятованого перуанця?

41-річний мешканець Ліми Фреді Гомес приїхав до Росії як турист після пропозиції роботи в Москві. Йому обіцяли офіційне працевлаштування та гарну заробітну плату. Проте в нього відібрали документи та поставили перед вибором: або тюрма, або армія. Він був змушений підписати контракт зі збройними силами Росії.

Фреді розповів, що іноземців використовують як дешеву робочу силу на передовій, що їх кидають як гарматне м'ясо, не надають забезпечення, жорстоко б'ють. Перуанець розповів, що йому пощастило натрапити на позиції українських військових та здатися у полон.

Фреді подякував українцям за те, що врятували йому життя, зігріли, надали медичну допомогу, їжу та можливість зателефонувати сім'ї. Він також дав пораду іноземцям, які розглядають можливість поїхати в Росію.

Тут (в Росії – 24 Канал) я знайду тільки смерть, хлопці. Не йдіть сюди. Не йдіть. Я кажу всім вам, хлопці з Колумбії, Еквадору, Чилі, Аргентини, не приїжджайте сюди лише для того, щоб померти. Тут ти знайдеш тільки смерть, друже,

– закликає полонений, який пережив досвід перебування в Росії.

Як перуанець потрапив в російську армію?

Фреді має двох дітей і дружину, працював в техпідтримці для відеокамер та комп'ютерів. Він дізнався про роботу в Москві від колумбійця, який розповідав про чудові умови праці та гарну оплату. В літаку до Москви було ще 3 громадян Південної Америки.

Приїхавши до російської столиці, перуанець познайомився з жінкою, яка покликала його в нічний клуб, де запропонувала скуштувати наркотики. Потім вона зателефонувала до російських силових служб, які викрали Фреді, забрали в нього документи. Там вони й поставили ультиматум і змусили його підписати контракт.

Це далеко не перший випадок, коли Росія обманом й погрозами змушує іноземців іти на фронт.

Що відомо про іноземців в російській армії?