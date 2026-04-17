Его историей поделились Десантно-штурмовые войска в собственных соцсетях.

Что известно о спасенном перуанце?

41-летний житель Лимы Фреди Гомес приехал в Россию как турист после предложения работы в Москве. Ему обещали официальное трудоустройство и хорошую заработную плату. Однако у него отобрали документы и поставили перед выбором: или тюрьма, или армия. Он был вынужден подписать контракт с вооруженными силами России.

Фреди рассказал, что иностранцев используют как дешевую рабочую силу на передовой, что их бросают как пушечное мясо, не предоставляют обеспечение, жестоко избивают. Перуанец рассказал, что ему повезло наткнуться на позиции украинских военных и сдаться в плен.

Фреди поблагодарил украинцев за то, что спасли ему жизнь, согрели, оказали медицинскую помощь, еду и возможность позвонить семье. Он также дал совет иностранцам, которые рассматривают возможность поехать в Россию.

Здесь (в России – 24 Канал) я найду только смерть, ребята. Не идите сюда. Не идите. Я говорю всем вам, ребята из Колумбии, Эквадора, Чили, Аргентины, не приезжайте сюда только для того, чтобы умереть. Здесь ты найдешь только смерть, друг,

– призывает пленный, который пережил опыт пребывания в России.

Как перуанец попал в российскую армию?

Фреди имеет двоих детей и жену, работал в техподдержке для видеокамер и компьютеров. Он узнал о работе в Москве от колумбийца, который рассказывал о прекрасных условиях труда и хорошую оплату. В самолете до Москвы было еще 3 граждан Южной Америки.

Приехав в российскую столицу, перуанец познакомился с женщиной, которая позвала его в ночной клуб, где предложила попробовать наркотики. Затем она позвонила в российские силовые службы, которые похитили Фреди, забрали у него документы. Там они и поставили ультиматум и заставили его подписать контракт.

Это далеко не первый случай, когда Россия обманом и угрозами заставляет иностранцев идти на фронт.

Что известно об иностранцах в российской армии?