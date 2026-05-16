Спикер 8-го корпуса ДШВ ВСУ Вадим Карпьяк объяснил 24 Каналу, что российские бойцы в плену рассказывают типичные истории о жизненных неудачах, а не идейность или патриотизм.

Что толкает россиян идти на войну?

По словам Карпьяка, российский военный, который во второй раз попал в плен, был разочарован тем, что вместо обещанного отпуска, его отправили обратно в армию.

Его отправили сначала пообщаться с контрразведчиками, а потом обратно в тренировочный лагерь и штурмовать посадки. А в целом, если послушать пленных, то это обычная история. Очень редко среди них попадаются действительно идейные люди. Идейных ВСУ истребили еще в 2023 году,

– объяснил военный.

Поэтому в основном россияне идут в армию из-за долгов и финансовых трудностей.

Типичная ситуация, когда мужчина занял деньги, не смог отдать долг, поэтому вынужден был идти в армию. Жена попыталась устроить его на склад через знакомого в военкомате, но вместо склада он поехал штурмовать позиции в Сумской области. И при этом оказалось, что "благодетель" из военкомата – любовник его жены.

"Они раскаиваются, плачут, что не знали и надеялись отсидеть. О "русском мире" или православии там речь не идет", – сказал Карпьяк.

Что еще известно о россиянах, которые сдаются в плен?

Украинские морские пехотинцы взяли в плен 4 российских десантников из 331-го и 217-го полков 98-й парашютно-десантной дивизии на левом берегу Днепра после штурма украинских позиций. Российские военные решили сдаться, воспользовавшись инструкциями, которые передавали им через громкоговорители с украинских дронов, а затем были эвакуированы на правый берег реки.

Один из пленных рассказал, что потерял оружие еще во время переправы через реку Конку, но командование приказало ему продолжать атаку просто с саперной лопаткой, что свидетельствует о жестокости приказов.