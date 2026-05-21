Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что раньше Путин считал, что его враги – это либералы. Однако их в России уже практически не осталось (сидят или в тюрьме, или молча дома). Поэтому сейчас российский диктатор будет браться за близкое окружение.

Что должен сделать Путин, чтобы сохранить свою власть?

По словам политтехнолога, прежде всего говорится о пропагандистах Илье Ремесло и Маргарите Симоньян, а также депутатах Госдумы, которые открыто заявляют, что войну против Украины нужно завершать.

У Путина есть еще этот шанс на политические репрессии против своих. У него есть последнее лето для этого. Сможет ли он это сделать? Думаю, он попытается. Однако ему может не удаться, что будет дорого стоить,

– сказал он.

Заметьте! Недавно депутат Госдумы Ренат Сулейманов, который ранее требовал капитуляцию Украины, заявил, что 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность, поэтому ни о каком развитии и инвестициях говорить нельзя. Он также отметил, что так называемая "сво" длится уже дольше, чем Великая Отечественная.

Шейтельман добавил, что в истории есть пример, когда такая борьба для диктатора завершалась успешно. Ким Чен Ын в начале своей политической карьеры имел достаточно шаткую власть, потому что его не воспринимали.

Интересно! Британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон обратил внимание, что существуют близкие к Путину люди, которые хотели бы занять его место. Российская элита не довольна санкциями, ведь раньше всегда полагалась на нефть и газ как на основной источник дохода.

Вокруг Путина растет напряжение: детали