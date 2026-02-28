Об этом сообщают Reuters і CNN.
Как Трамп следил за операцией в Иране?
Как рассказал один из американских чиновников, сценарий описывали как чрезвычайно рискованный, но стратегически перспективный. Среди ключевых угроз – возможны значительные потери среди военных США. В то же время в Белом доме рассматривали вероятность серьезных геополитических изменений на Ближнем Востоке, которые могли бы усилить позиции Вашингтона в регионе.
Сам Трамп публично признал высокую цену такого шага. В видеообращении он заявил, что во время операции могут погибнуть американские военные, однако подчеркнул: решение принимается не ради настоящего, а ради стратегического будущего, назвав миссию благородной.
Именно эти доклады помогают понять логику, по которой американский лидер согласился на проведение, вероятно, самой опасной военной операции США со времен вторжения в Ирак в 2003 году.
Другой представитель администрации сообщил, что перед началом ударов Белый дом получил оценку рисков, среди которых – возможные ракетные атаки Ирана по американским базам в регионе. Часть этих ударов, по оценкам, могла бы прорвать систему противовоздушной обороны.
Также в Вашингтоне учитывали угрозу атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок на американских военных в Ираке и Сирии. Несмотря на масштабную переброску сил и техники, чиновники признают: системы ПВО, развернуты в ускоренном режиме, имеют свои ограничения.
Трамп следил за развертыванием операции против Ирана в своей вилле в Мар-а-Лаго. Также он провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что госсекретарь Марко Рубио перед началом ударов сконтактировал с топ-чиновниками Конгресса, чтобы сообщить им об этом, и дозвонился до большинства.
Что происходит в Иране?
Утром 28 февраля, Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима. Среди угроз речь идет прежде всего о стремлении режима в Иране завладеть ядерным оружием.
Армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану и Ливану.
В ответ Иран начал ракетные бомбардировки соседних, дружественных США и Израилю стран, в частности Кувейта, Иордании, Бахрейна, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Взрывы раздавались в Дубае и Абу-Даби.