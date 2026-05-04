США залучать для цієї операції авіацію та 15 тисяч військових. Про це повідомили Сили Центрального командування США (CENTCOM).

Які сили залучать для "Проєкту свобода"?

У CENTCOM підтвердили, що розпочнуть підтримку нової операції Трампа 4 травня, щоб відновити рух комерційного судноплавства через Ормузьку протоку.

Зверніть увагу! Чверть світової торгівлі нафтою в морі та значні обсяги палива і добрив транспортуються через цю протоку.



Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса в інтерв'ю 24 Каналу спрогнозував, що якщо до липня Ормуз не розблокують, то це негативно вплине на врожаї. Зокрема, у світі, у тому числі й в Україні, може виникнути нестача добрив, які транспортувалися цим морським маршрутом. Як приклад, він навів препарати для боротьби з колорадськими жуками. Якщо буде низький рівень врожаю, то вартість продукції ростиме.

Наша підтримка цієї оборонної місії є важливою для регіональної безпеки та світової економіки, оскільки ми також підтримуємо морську блокаду,

– сказав адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.

Відомо, що до протоки направлять есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базування, багатопрофільні безпілотні платформи та 15 000 військовослужбовців.

Важливо! Через блокування Ормузької протоки світ зіткнувся із проблемами. Економіст Сергій Фурса зауважив 24 Каналу, що Іран хоче дотиснути США, але Трамп на капітуляцію не піде. Тому ситуація лише заходить у глухий кут.

Що казав Трамп про цю операцію?

Трамп заявив, що "звільняти судна" в Ормузькій протоці, можливо, це доведеться робити силою. Він назвав цю операцію гуманітарним жестом для інших країн від імені сторін конфлікту.

З проханням відновити рух суднам до Трампа нібито звернулися інші країни.

Американський президент зауважив, що вони не мають абсолютно жодного стосунку і є лише нейтральними й невинними спостерігачами.

Як відреагував Іран?

Тегеран різко відреагував на заяву Трампа.

Голова комісії з національної безпеки в парламенті Ірану Ебрагім Азізі в X заявив, що країна розглядатиме будь-яку спробу США втрутитися у ситуацію в Ормузькій протоці як порушення угоди про припинення вогню.

Ормузька протока та Перська затока не будуть управлятися маячними постами Трампа! Ніхто не повірить сценаріям гри звинувачень,

– написав він.

Що відбувається на Близькому Сході зараз?

Іран передав США нову мирну пропозицію із 14 пунктів. Документ передбачає швидке врегулювання конфлікту за 30 днів. Тегеран хоче гарантій безпеки, що атак більше не буде, війська США виведуть з регіону поблизу Ірану, буде знято морську блокаду, скасовано санкції тощо. Але Дональд Трамп не погодився з цими умовами та назвав їх неприйнятними.

У розмові з 24 Каналом Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт із зовнішньої політики, зазначив, що війна на Близькому Сході ще не завершується, Трамп не збирається відступати. Про це свідчить, зокрема, те, що американський президент погодив продаж військової техніки на суму понад 8,6 мільярда доларів союзникам на Близькому Сході.

Тож світу знову треба готуватися до погіршення ситуації. Фінансовий директор однієї з найбільших енергетичних корпорацій світу ConocoPhillips Енді О'Браєн зазначив, що у червні – липні багато країн можуть відчути суттєвий дефіцит нафти.

Тим часом Близький Схід вчиться жити у нових умовах. Наприклад, для ОАЕ війна та блокування Ормузької протоки вдарили по туризму та ресторанному бізнесу. Зокрема, елітні ресторани Дубаю радикально змушені змінювати меню та використовувати місцеві інгредієнти, замість імпортних.