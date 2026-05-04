Речь идет о нефтеперерабатывающем комплексе. Об этом сообщает Al Jazeera.

Что известно об атаке Ирана на ОАЭ?

По данным Минобороны ОАЭ, из 4 выпущенных Ираном ракет 3 перехватили над морем, еще одна упала в море. Кроме того, сирены ракетной опасности в ОАЭ продолжают звучать. На фоне атак аэропорт Дубая временно приостановил выполнение всех рейсов.

При этом начался пожар в районе порта Фуджейра – одного из главных нефтяных терминалов страны.

Обратите внимание! Нефтяная промышленная зона в провинции Фуджейра входит в тройку крупнейших мировых хабов по заправке судов и хранению нефтепродуктов.

Иран обнародовал видео, на котором запечатлен запуск крылатых ракет его вооружёнными силами

Также иранские государственные СМИ утверждают, что две ракеты попали в американский фрегат в Ормузском проливе после того, как судно якобы проигнорировало предупреждение ВМС Ирана.

В то же время американские военные отрицают это и заявляют, что ни один их корабль не был поражен.

Что происходит в Дубае?

Об угрозе ракетных ударов в городе начали сообщать после 16:00 по киевскому времени. Жителей призвали немедленно укрыться, держаться подальше от окон и дверей и не оставаться на открытой местности. Также людей попросили ждать дальнейших указаний от властей.

В сообщениях речь шла о возможной ракетной атаке со стороны Ирана на фоне старта операции "Проект свободы", объявленной Дональдом Трампом, которая направлена на разблокирование Ормузского пролива.

Со своей стороны, политический консультант Глеб Остапенко в эфире 24 Канала отметил, что, несмотря на заявления администрации Трампа о завершении войны в Иране, напряженная ситуация на Ближнем Востоке сохраняется, продолжается и блокада иранских портов. По его словам, США осознают долгосрочную угрозу со стороны Ирана, поэтому продолжают усиливать вооружение своих союзников в регионе, в частности ОАЭ.