Про це 17 травня написали CNN. Видання звернуло увагу, що Іран надихнувся успішною практикою блокування судноплавства в Ормузькій протоці.

Як Іран хоче вплинути на підводні кабелі в Ормузькій протоці?

По кабелях іде величезний інтернет-трафік між Європою, Азією та Перською затокою. А також фінансовий трафік, тож будь-які дії з цією артерією світової економіки матимуть серйозний вплив.

Ісламська Республіка хоче стягувати плату з найбільших світових технологічних компаній за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених під Ормузькою протокою, а пов'язані з державою ЗМІ завуальовано погрожували, що трафік може бути перерваний, якщо компанії не платитимуть,

– деталізували CNN.

Зокрема, речник іранських військових Ебрагім Зольфагарі 9 травня висловився, що Тегеран "запровадить плату за інтернет-кабелі". Також можливі кроки обговорили і законодавці.

Іран хоче змусити платити такі компанії, як Google, Microsoft, Meta та Amazon. Вони буцімто мають дотримуватися іранського законодавства. Але не тільки вони – оператори підводних кабельних мереж мають сплачувати ліцензійні збори за прокладення кабелів. А права на ремонт та технічне обслуговування нададуть виключно іранським компаніям.

У разі незгоди Іран погрожує пошкодити кабелі. Це може завдати шкоди глобальній передачі даних на суму в трильйони доларів та вплинути на інтернет-зв'язок у всьому світі.

Важливо! CNN нагадали, що перелічені технологічні гіганти взагалі-то не мають права здійснювати платежі на користь Ірану через суворі санкції США. Тож не ясно, як би вони могли виконати іранські вимоги. "Самі компанії можуть сприймати заяви Ірану як позу, а не серйозну політику", – підкреслило видання.

Масштаб можливого впливу на кабелі в Ормузькій протоці вражає, якщо поглянути на карту.



Кабелі в Ормузькій протоці / Фото з сайту Submarine Cable Map

Окрім суто регіональних мереж, через Ормуз проходить GBICS/MENA – частина Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System. Кабель SeaMeWe-6 на 21 тисячу кілометрів сполучає Європу, Африку й Азію. AAE-1 теж поєднує Європу, Африку й Азію, тягнучись на 25 тисяч кілометрів.



Кабель SeaMeWe-6 / Фото з сайту Submarine Cable Map

Журналісти акцентували, що потенційне знищення кабелів не просто знищить швидкість інтернету. Воно загрожує усьому – від банківських систем, військового зв'язку та хмарної інфраструктури штучного інтелекту до віддаленої роботи, онлайн-ігор та потокових сервісів.

Зі зростанням побоювань щодо можливого відновлення війни після повернення президента США Дональда Трампа з Китаю, Іран дедалі частіше сигналізує про те, що має потужні інструменти, окрім військової сили. Цей крок підкреслює значення Ормузької протоки поза межами експорту енергоносіїв, оскільки Тегеран прагне перетворити свій географічний вплив на довгострокову економічну та стратегічну силу,

– мовиться в статті.

Діна Есфандіарі, очільниця відділу Близького Сходу Bloomberg Economics, переконана: Іран демонструє силу, щоб більш ніхто не наважувався напасти на нього.

Мостафа Ахмед, старший науковий співробітник Дослідницького центру Хабтур в Об'єднаних Арабських Еміратах, додав: міжнародні оператори навмисно уникають іранських вод. Більшість кабелів зосереджені у вузькій смузі вздовж оманської сторони водного шляху.

Та все ж Falcon та Gulf Bridge International (GBI) проходять через територіальні води Ірану.

Алан Молдін, директор з досліджень у TeleGeography, дослідницької фірми в галузі телекомунікацій, попередив: Корпус вартових ісламської революції має водолазів, субмарини і підводні дрони. Тож якщо Іран зважиться зробити щось із кабелями, станеться цифрова катастрофа, яка охопить кілька континентів.

Сусіди Ірану по Перській затоці можуть зіткнутися з серйозними перебоями в інтернет-з'єднанні, що потенційно може вплинути на критично важливий експорт нафти та газу, а також на банківську сферу. За межами регіону Індія може зазнати значного впливу на свій інтернет-трафік, що загрожує її величезній індустрії аутсорсингу збитками в розмірі мільярдів,

– пояснив він.

Окрім цього, Ормузька протока – ключовий цифровий коридор між азійськими центрами обробки даних, такими як Сінгапур, та деякими станціями виходу кабелів у Європі.

Перебої можуть також уповільнити фінансові операції та транскордонні транзакції між Європою та Азією.

Іран раніше вдавався до схожих дій завдяки хуситам, Росія може зробити те саме

Світ зараз залежний від потоків даних через кабелі. А понад 90 відсотків інтернет-комунікацій перебувають під водою. Ця інфраструктура загрожена, оскільки її переважно розроблювали приватні компанії.

Заступник командувача Об'єднаного командування ВМС НАТО (Marcom) віцеадмірал Дідьє Малетер у 2024 році говорив: мережа підводних кабелів і трубопроводів, які забезпечують постачання електроенергії та зв'язок з Європою, не була розрахована на гібридну війну, яку ведуть Росія, Китай та інші країни.

У 2024 році керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповідав 24 Каналу, що Росія може готувати серйозну провокацію у Північній Європі. Тоді йшлося про пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією.

У 2025 році мовилося про діяльність російського розвідувального судна "Янтар", яке стежило за критичними підводними комунікаційними кабелями Європи.

А Китай узагалі розробив кабелеріз. Пристрій може перерізати підводні кабелі на глибині до чотирьох тисяч метрів і пошкоджувати кабелі, захищені багатошаровою оболонкою та здатні передавати 95 відсотків світових даних.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов в ефірі 24 Каналу в 2025 році розповідав: Китай ухвалив нову військову доктрину. У випадку війни КНР буде знищувати цивільну інфраструктуру демократичних держав – і більше, ніж це зараз робить Росія.

У 2023 році хусити, проксі-сили Ірану, перерізали чотири підводні кабелі – Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europe 1 і Europe India Gateway. Пошкодження вплинуло на 25 відсотків трафіку даних між Азією та Європою.