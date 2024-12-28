Це не перші провокації, в яких звинувачують країну-агресорку. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що подібні випадки пошкодження інтернет-кабелів фіксували ще у 2023 році.

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Росія готує велику провокацію

"Це одна з подій, яка засвідчує, що Росія готує серйозну провокацію у Північній Європі. Західні видання написали, що росіяни можуть напасти на Естонію. Колись там перебили не один, а 4 кабелі", – розповів Валерій Клочок.

Танкери, які залучають до операцій, – це лише інструменти, щоб виконати велике завдання Кремля. Мовиться про порушення спокою та дестабілізацію у країнах Європи, які межують з Росією. Насамперед це Латвія, Естонія та Фінляндія.

Історія з пошкодженням кабелю, глушінням сигналів у цих регіонів, викрадення буйків – все це елементи великої підготовки Росії до провокації у країнах Балтії. Ба більше, у 2025 році у Білорусі проходитимуть військові навчання, у яких візьмуть участь Росія, КНДР і Китай,

– зауважив Валерій Клочок.

Наразі складно сказати, до якої саме операції готуються окупанти. Але зрозуміло, що вона буде спрямована проти НАТО, щоб загострити конфлікт. Росіяни хочуть перевірити, чи готовий Альянс до протистояння.

Навіть якщо припустити, що війна в Україні буде "заморожена", то Владімір Путін на цьому не зупиниться. Він хоче наступати далі, мати більше аргументів для переговорів з Дональдом Трампом і робить всі можливі кроки, щоб контролювати якнайбільше територій.

Європа має достатньо коштів, щоб протистояти Росії, але їх треба виділити. На будівлях в Естонії вже є вказівники з бомбосховищами. Всі розуміють, що це робиться не просто так, тому до війни треба готуватися, щоб її ніколи не було,

– наголосив Клочок.

Нагадаємо, що пошкодження підводного електричного кабелю Estlink 2 сталося 25 грудня у Фінській затоці. У цей час затокою рухався російський танкер, який перевозив нафту. Його затримали.