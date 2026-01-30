Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
Чому переговори можуть не відбутися?
Володимир Зеленський заявив, що новий склад російської делегації, який брав участь у перемовинах в Абу-Дабі, був вищого рівня, ніж попередні. Українська сторона розглядала це як можливість більш предметного обговорення.
За словами президента, наступна зустріч мала відбутися в неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі, і для України було важливо, щоб усі, з ким досягали домовленостей, були присутні.
Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату,
– зазначив глава держави.
За словами Зеленського, загальний результат залежить від рішення Путіна: під час переговорів російська сторона відповідала на ті питання, на які могла, а на решту звучали аргументи.
Президент підкреслив, що зустріч не була черговою "лекцією з історії", і це вже дуже важливий момент.
Що зараз відбувається в Ірані?
В Ірані досі тривають протести, але 90-мільйонна країна нині фактично перебуває на карантині. Влада вимкнула інтернет по всьому Ірану, щоб не дати учасникам мітингів координувати свої дії.
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що до Ірану рухається потужна американська армада. Він закликав Тегеран домовитися про відмову від ядерної зброї на тлі масових протестів у країні.
За словами президента США, американські сили "готові, спроможні та рішучі" виконати свою місію "швидко та рішуче, якщо знадобиться". Водночас він висловив надію уникнути ескалації, якщо Іран погодиться на переговори.