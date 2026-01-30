Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Читайте також Залишиться один пункт, – ексглава МЗС спрогнозував подальший хід мирних переговорів

Чому переговори можуть не відбутися?

Володимир Зеленський заявив, що новий склад російської делегації, який брав участь у перемовинах в Абу-Дабі, був вищого рівня, ніж попередні. Українська сторона розглядала це як можливість більш предметного обговорення.

За словами президента, наступна зустріч мала відбутися в неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі, і для України було важливо, щоб усі, з ким досягали домовленостей, були присутні.

Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату,

– зазначив глава держави.

За словами Зеленського, загальний результат залежить від рішення Путіна: під час переговорів російська сторона відповідала на ті питання, на які могла, а на решту звучали аргументи.

Президент підкреслив, що зустріч не була черговою "лекцією з історії", і це вже дуже важливий момент.

Що зараз відбувається в Ірані?