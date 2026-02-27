У виданні зазначили, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн також був присутній на брифінгу. Про це повідомили в Axios.

Дивіться також Без угоди, але з ознаками прогресу: як завершились американо-іранські переговори

Чи зможуть США домовитися з Іраном?

Купер і Кейн проінформували Трампа після завершення третього раунду переговорів із Іраном, який в адміністрації вважали останнім шансом для дипломатії перед можливим ударом.

Видання повідомило, що один з чиновників зауважив, що переговори пройшли досить успішно, але не надав жодних подробиць.

Натомість міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав, що переговори зі США дали часткове порозуміння, проте залишили нез’ясовані питання, а черговий раунд запланували провести на наступному тижні.

Що відомо про хід переговорів між США та Іраном?