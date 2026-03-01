Такую оценку дал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в комментарии для радио NV. По его словам, остатки ракетных ресурсов Ирана будут сохранены для собственных нужд в самый сложный момент.

Почему Иран не сможет передать России баллистические ракеты?

После ударов сил США и Израиля по объектам Ирана, которые включали военные и потенциально ядерные инфраструктурные цели, аналитик считает, что Тегеран потерял способность передать России баллистические ракеты для использования в полномасштабной войне против Украины.

Я думаю, что в результате этой кампании мы можем сказать со 100 % уверенностью, что Иран больше не передаст баллистические ракеты России – потенциально потому, что они будут либо уничтожены, или запущены,

– сказал Данилов.

По словам эксперта, "самый черный день уже наступил", имея в виду масштаб операций Lion's Roar и Epic Fury, проведенных Израилем и США соответственно. Он считает, что эти удары серьезно повлияли на ракетные возможности Тегерана.

Что это означает для войны и безопасности Украины?

Ранее Иран рассматривался как потенциальный источник военной поддержки для России, включая баллистические ракеты и ударные беспилотники, которые могли поддерживать агрессивные операции против Украины. Однако нынешняя оценка экспертов свидетельствует о существенном уменьшении этой угрозы из-за разрушения иранской военной инфраструктуры.

Это может иметь стратегическое значение для Украины, поскольку снижение возможности поставок ракет потенциально ограничивает арсенал, доступный врагу для будущих ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

Аналитики также отмечают, что Иран продолжал быть поставщиком ударных дронов для Москвы, но именно ракеты большой дальности могли значительно повлиять на ситуацию на фронте.

Как итог, эксперты считают, что последствия ударов по Ирану могут иметь длительное влияние не только на Ближний Восток, но и на общую динамику поддержки России в войне против Украины.