Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что в свое время общался с представителями иранского режима. Тогда они демонстрировали все те же "особенности", что и россияне. Говорили неискренне, не выполняли обещания и пытались обмануть.

Почему падение иранского режима выгодно Украине?

По словам Огрызко, иранский режим давно и последовательно поддерживает Россию в войне. Именно они передали оккупантам технологию производства "Шахедов" и сами беспилотники. Ситуация в Иране – это шанс для Украины.

Если режим упадет, то это будет огромный удар по России. Уже сейчас нужно думать над тем, как быстро налаживать отношения с новым иранским руководством,

– отметил Огрызко.

Обратите внимание! В Иране официально подтвердили, что 28 февраля в результате авиаудара был уничтожен верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

Конечно, пока нельзя утверждать, что иранский режим будет уничтожен. Здесь многое зависит именно от Соединенных Штатов. Не стоит отбрасывать сценарий, что американцы немного "поиграют мышцами", а потом отойдут.

Падение режима выгодно не только для Украины, но и для всей региональной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Потому что исчезнет режим, который угрожал своим соседям,

– рассказал Огрызко.

Какова ситуация в Иране?