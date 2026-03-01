Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що свого часу спілкувався з представниками іранського режиму. Тоді вони демонстрували всі ті ж самі риси, що й росіяни. Говорили нещиро, не виконували обіцянки та намагалися обдурити.
Чому падіння іранського режиму вигідне Україні?
За словами Огризка, іранський режим давно й послідовно підтримує Росію у війні. Саме вони передали окупантам технологію виробництва "Шахедів" та самі безпілотники. Ситуація в Ірані – це шанс для України.
Якщо режим впаде, то це буде величезний удар по Росії. Вже зараз потрібно думати над тим, як швидко налагоджувати відносини з новим іранським керівництвом,
– зазначив Огризко.
Зверніть увагу! В Ірані офіційно підтвердили, що 28 лютого внаслідок авіаудару був знищений верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї.
Звісно, поки не можна стверджувати, що іранський режим буде знищений. Тут багато що залежить саме від Сполучених Штатів. Не варто відкидати сценарій, що американці трішки "пограють м'язами", а потім відійдуть.
Падіння режиму вигідне не лише для України, але й для усієї регіональної безпеки на Близькому та Середньому Сході. Тому що зникне режим, який загрожував своїм сусідам,
– розповів Огризко.
Яка ситуація в Ірані?
- 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану. Головна мета – усунути від влади режим аятол. Також президент США Дональд Трамп, що іранський режим упродовж 47 років бажав смерті Америці та вів постійну кампанію кровопролиття та масових вбивств, спрямовану проти США.
- Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що ця операція може стати початком Третьої світової війни. Все залежить від того, чи вирішить Китай стати на бік Ірану. Також, якщо конфлікт буде довгостроковим, то він вплине на ціни на нафту, які підуть вгору. Це негативно для України, бо Росія отримає більше можливостей для фінансування війни проти нашої держави.
- Політтехнолог Тарас Загородній зауважив, що події довкола Ірану спричинять наслідки і для Росії. Іран є союзником країни-агресорки у війні проти України.