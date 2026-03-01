Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що свого часу спілкувався з представниками іранського режиму. Тоді вони демонстрували всі ті ж самі риси, що й росіяни. Говорили нещиро, не виконували обіцянки та намагалися обдурити.

Чому падіння іранського режиму вигідне Україні?

За словами Огризка, іранський режим давно й послідовно підтримує Росію у війні. Саме вони передали окупантам технологію виробництва "Шахедів" та самі безпілотники. Ситуація в Ірані – це шанс для України.

Якщо режим впаде, то це буде величезний удар по Росії. Вже зараз потрібно думати над тим, як швидко налагоджувати відносини з новим іранським керівництвом,

– зазначив Огризко.

Зверніть увагу! В Ірані офіційно підтвердили, що 28 лютого внаслідок авіаудару був знищений верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї.

Звісно, поки не можна стверджувати, що іранський режим буде знищений. Тут багато що залежить саме від Сполучених Штатів. Не варто відкидати сценарій, що американці трішки "пограють м'язами", а потім відійдуть.

Падіння режиму вигідне не лише для України, але й для усієї регіональної безпеки на Близькому та Середньому Сході. Тому що зникне режим, який загрожував своїм сусідам,

– розповів Огризко.

Яка ситуація в Ірані?