Таку оцінку дав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у коментарі для радіо NV. За його словами, залишки ракетних ресурсів Ірану будуть збережені для власних потреб у найскладніший момент.

Чом Іран не зможе передати Росії балістичні ракети?

Після ударів сил США та Ізраїлю по об’єктах Ірану, які включали військові та потенційно ядерні інфраструктурні цілі, аналітик вважає, що Тегеран втратив здатність передати Росії балістичні ракети для використання в повномасштабній війні проти України.

Я думаю, що в результаті цієї кампанії ми можемо сказати зі 100 % впевненістю, що Іран більше не передасть балістичні ракети Росії – потенційно тому, що вони будуть або знищені, або запущені,

– сказав Данилов.

За словами експерта, "найчорніший день уже настав", маючи на увазі масштаб операцій Lion’s Roar та Epic Fury, проведених Ізраїлем і США відповідно. Він вважає, що ці удари серйозно вплинули на ракетні можливості Тегерану.

Що це означає для війни та безпеки України?

Раніше Іран розглядався як потенційне джерело військової підтримки для Росії, включно з балістичними ракетами та ударними безпілотниками, що могли підтримувати агресивні операції проти України. Однак нинішня оцінка експертів свідчить про суттєве зменшення цієї загрози через руйнування іранської військової інфраструктури.

Це може мати стратегічне значення для України, оскільки зниження можливості поставок ракет потенційно обмежує арсенал, доступний ворогу для майбутніх ударів по українських містах та критичній інфраструктурі.

Аналітики також зауважують, що Іран продовжував бути постачальником ударних дронів для Москви, але саме ракети великої дальності могли значно вплинути на ситуацію на фронті.

Як підсумок, експерти вважають, що наслідки ударів по Ірану можуть мати тривалий вплив не лише на Близький Схід, а й на загальну динаміку підтримки Росії у війні проти України.