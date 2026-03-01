Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, як удари по Ірану вплинуть на ситуацію всередині Росії. Він пояснив, перед яким складним вибором може постати Володимир Путін.

Як ситуація в Ірані позначиться на позиції Кремля щодо Трампа та мирних переговорах?

"Якщо США та Ізраїлю вдасться повалити нинішній ісламський режим в Ірані, це буде майже ідеальний сценарій розвитку подій. Тоді Росія позбудеться свого головного партнера на Близькому Сході. Наразі це, ймовірно, не так, як хотілося б, щоб було", – зазначив політолог.

Важливо! Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив після подій в Ірані, що "Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік" – йдеться про Башара Асада, Николаса Мадуро та Алі Хаменеї. При цьому очільник Кремля "не допоміг жодному з них", що свідчить, на думку міністра про те, що Росія – не надійний союзник. Сибіга наголосив, що "падіння Путіна одного дня неминуче".

У разі, якщо так відбудеться, то послідовна втрата Росією своїх партнерів – Сирії, Венесуели, можливо, Ірану, означатиме, на його думку, послаблення геополітичних позицій Москви. І це також може викликати серйозні внутрішні дискусії в Кремлі, в оточенні Володимира Путіна.

Ця дискусія торкатиметься того, як ставитись до американців, чи можна з ними домовлятися? Судячи з реакції навіть у публічному просторі Росії, зокрема, Дмитра Медведєва, то частина оточення Путіна вважає, що американцям, умовно, не можна вірити, вони – вороги Росії,

– наголосив він.

Такої ж позиції дотримується глава МЗС Росії Сергій Лавров, керівники ФСБ, військових структур, і це, на його думку, традиційне радянське мислення.

Водночас Путін та дехто в його оточенні, наприклад, Кирил Дмитрієв, хочуть домовлятися з американцями та укласти угоду із США. Крім того, Трамп сам по собі важливий для Путіна як чинник руйнування євроатлантичної солідарності, єдності західного світу. В цьому сенсі, на думку Володимира Фесенка, від того, як завершиться ця війна, залежатиме дуже багато.

Політолог вважає, що також відносний позитив у цій ситуації полягає в тому, що ця війна демонструє об'єктивні конфлікти інтересів між США і Росією. Тому у Трампа не має бути ілюзій щодо того, що Путіну можна вірити і з ним можна домовлятися.

Чи зможе Росія допомагати озброєнням Ірану?

Війна в Ірані позначиться ще на одній важливій для Росії складовій – озброєнні. На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Росія хоч і налагодила у себе виробництво "Шахедів", продовжувала купувати багато різних деталей в Ірану.

Сьогодні питання полягає в тому, чи зможе тепер Росія самостійно їх виробляти, чи без допомоги Ірану їй це не вдасться, тому що зараз, за його словами, Тегерану буде не до того.

Раніше були розмови про те, що Іран може надати росіянам якісь свої ракети, адже має потужну ракетну програму. Тому якщо через цю ситуацію Тегеран ані ракети, ані деталі для дронів не буде надавати Москві, то це вже буде плюс,

– впевнений Іван Ус.

Він звернув увагу на ще один момент. Оскільки Іран надавав багато деталей і передав технології виробництва дронів Росії, не виключено, що зараз Москва виробляє ці дрони у себе і постачає їх Тегерану. Якщо це дійсно відбулося, то для США однією з цілей можуть стати потужності Росії з виробництва дронів і іншого озброєння, яке, можливо, передаватиметься Ірану.

Яка ситуація на Близькому Сході?