Що відомо про нового тимчасового лідера Ірану, які шанси в Алірези Арафі обійняти посаду верховного лідера на постійній основі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми На руках кров українців: хто такий Алі Хаменеї та що буде з Іраном після падіння режиму аятол

Що відомо про Алірезу Арафі?

Аліреза Арафі народився 1959 року в місті Мейбод, що розташоване в провінції Йезд. Його батько, Мохаммед Ібрагім аль-Арафі, був проповідником і письменником, а також близьким соратником засновника Ісламської Республіки – Рухолли Хомейні. Ще до Ісламської революції родина була пов'язана з релігійними колами країни та сповідувала шиїзм.

Початкову освіту Арафі здобув у Кумі, де паралельно розпочав навчання в релігійній семінарії. Він вивчав ісламське богослов'я, арабську та англійську мови, а також цікавився математикою і філософією. Саме навчання в кумських духовних школах стало основою його подальшої релігійної кар'єри.

У 2009 – 2018 роках Арафі очолював Міжнародний університет Аль-Мустафи – великий релігійний освітній центр, який займається підготовкою іноземних студентів і поширенням шиїтського ісламу за межами Ірану.

За словами самого священнослужителя, за 8 років діяльності установі нібито вдалося залучити до шиїтської традиції близько 50 мільйонів людей. Водночас багато експертів називали ці оцінки перебільшеними та малоймовірними.

Також в різні роки Арафі був імамом п'ятничної молитви в місті Кум та керівником іранської мережі релігійних семінарій.



Аліреза Арафі (праворуч) давно перебуває у релігійній системі Ірану / Фото Mostafa Meraji

Як склалася політична кар'єра Арафі?

Попри те, що Арафі не складав письмовий іспит Ради вартових для участі у виборах до Асамблеї експертів, у 2015 році його кандидатуру все ж затвердили – завдяки нормі закону, яка дозволяє верховному лідеру Ірану робити винятки з процедурних вимог.

Довідково! Рада вартових Ірану – це впливовий конституційний наглядовий орган, що складається з 12 членів та захищає основи ісламського ладу Ірану, перевіряє закони на відповідність Конституції та схвалює кандидатів на виборах. Рада складається з 6 ісламських богословів (призначаються верховним лідером Ірану) та 6 юристів.



Асамблея експертів – дорадчий орган, уповноважений призначати Верховного лідера Ірану. Усі члени асамблеї повинні спочатку пройти перевірку Радою опікунів.

Арафі відомий консервативними релігійними позиціями. Він різко критикує атеїзм і християнські громади в Ірані, зокрема так звані "домашні церкви", які вважає "проявами ідолопоклонства". Також він виступав із критикою окремих аспектів богословського управління семінаріями в Кумі.

З 8 березня 2022 року Арафі є чинним членом Асамблеї експертів від провінції Тегеран, отримавши понад 1,29 мільйона голосів виборців, а також обіймає посаду заступника голови цього органу. Також Арафі вважався довіреною особою аятоли Хаменеї.



Аліреза Арафі їздив з візитом до Ватикану на зустріч з Папою Франциском / Фото IRNA

Багато разів брав участь в іноземних візитах іранської делегації за кордон. Зокрема зустрічався з Папою Римським Франциском, а також першим заступником очільника держдуми Росії Олександром Жуковим.



Аліреза Арафі також зустрічався з російським політиком Олександром Жуковим / Фото IRNA

Після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї Аліреза Арафі увійшов до складу тимчасової Ради керівництва разом із президентом Масудом Пезешкіяном та головою судової влади Голам-Хоссейном Мохсені-Еджеї – органу, який виконуватиме функції керівництва Іраном у перехідний період.

Які шанси в Арафі стати верховним лідером Ірану на постійній основі?

За словами Алекса Ватанки з Інституту Близького Сходу, готовність Хаменеї призначити Арафі на високі та стратегічно важливі посади показала його "значну впевненість у своїх бюрократичних здібностях". З усім тим, Арафі наразі не появився як "політичний важковаговик" і не має тісних зв'язків із силовими структурами Ірану.

Водночас, за даними експерта, Арафі добре знає технології, вільно володіє арабською та англійською мовами, а також опублікував 24 книги та статті.

Що відомо про смерть Алі Хаменеї?