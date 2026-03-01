Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, как удары по Ирану повлияют на ситуацию внутри России. Он объяснил, перед каким сложным выбором может оказаться Владимир Путин.

Как ситуация в Иране скажется на позиции Кремля относительно Трампа и мирных переговорах?

"Если США и Израилю удастся свергнуть нынешний исламский режим в Иране, это будет почти идеальный сценарий развития событий. Тогда Россия лишится своего главного партнера на Ближнем Востоке. Сейчас это, вероятно, не так, как хотелось бы, чтобы было", – отметил политолог.

Важно! Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил после событий в Иране, что "Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше чем за год" – речь идет о Башаре Асаде, Николасе Мадуро и Али Хаменеи. При этом глава Кремля "не помог ни одному из них", что свидетельствует, по мнению министра, о том, что Россия – не надежный союзник. Сибига отметил, что "падение Путина однажды неизбежно".

В случае, если так произойдет, то последовательная потеря Россией своих партнеров – Сирии, Венесуэлы, возможно, Ирана, будет означать, по его мнению, ослабление геополитических позиций Москвы. И это также может вызвать серьезные внутренние дискуссии в Кремле, в окружении Владимира Путина.

Эта дискуссия будет касаться того, как относиться к американцам, можно ли с ними договариваться? Судя по реакции даже в публичном пространстве России, в частности, Дмитрия Медведева, то часть окружения Путина считает, что американцам, условно, нельзя верить, они – враги России,

– подчеркнул он.

Такой же позиции придерживается глава МИД России Сергей Лавров, руководители ФСБ, военных структур, и это традиционное советское мышление.

В то же время Путин и некоторые в его окружении, например, Кирилл Дмитриев, хотят договариваться с американцами и заключить соглашение с США. Кроме того, Трамп сам по себе важен для Путина как фактор разрушения евроатлантической солидарности, единства западного мира. В этом смысле, по мнению Владимира Фесенко, от того, как завершится эта война, будет зависеть очень многое.

Политолог считает, что также относительный позитив в этой ситуации заключается в том, что эта война демонстрирует объективные конфликты интересов между США и Россией. Поэтому у Трампа не должно быть иллюзий относительно того, что Путину можно верить и с ним можно договариваться.

Сможет ли Россия помогать вооружением Ирану?

Война в Иране скажется еще на одной важной для России составляющей – вооружении. По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Россия хоть и наладила у себя производство "Шахедов", продолжала покупать много различных деталей у Ирана.

Сегодня вопрос в том, сможет ли теперь Россия самостоятельно их производить, или без помощи Ирана ей это не удастся, потому что сейчас, по его словам, Тегерану будет не до того.

Ранее были разговоры о том, что Иран может предоставить россиянам какие-то свои ракеты, ведь имеет мощную ракетную программу. Поэтому если из-за этой ситуации Тегеран ни ракеты, ни детали для дронов не будет предоставлять Москве, то это уже будет плюс,

– уверен Иван Ус.

Он обратил внимание на еще один момент. Поскольку Иран предоставлял много деталей и передал технологии производства дронов России, не исключено, что сейчас Москва производит эти дроны у себя и поставляет их Тегерану. Если это действительно произошло, то для США одной из целей могут стать мощности России по производству дронов и другого вооружения, которое, возможно, будет передаваться Ирану.

