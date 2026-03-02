Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що не видно, щоб техніка перекидалася в таких обсягах. Також важливо розуміти мету операції.

Яка мета таких заяв Трампа?

Олександр Мусієнко навів приклад операції "Буря в пустелі" 1990 – 1991 років. На її чолі були США, коли Ірак окупував та анексував Кувейт. Тоді це була велика сухопутна операція, було застосовано бойові машини піхоти Bradley, танки Abrams. Зараз же усе розв’язується далекобійним озброєнням, ракетами.

Чи буде зараз щось подібне? Насамперед не видно, щоб техніка перекидалася в таких обсягах. Другий момент. Для того, щоб висадити десант, потрібно розуміти мету цієї операції,

– підкреслив він.

Міністр війни США Піт Гегсет декларує мету знищення ВПК Ірану, місць можливого збагачення урану, центрифуг, які ці цей уран збагачують і можуть призвести до того, що Тегеран матиме ядерну зброю, знищення флоту, потенціалу. Тобто мовиться про знищення всієї військової машини Ірану.

Тому виникає запитання, чи не можна зробити це з повітря, і для чого сухопутний контингент. Також важливо, хто буде керувати. США проходили це в Іраку. Тоді весь контроль закінчився тим, що Штати заявили, що треба виходити з цієї території.

Обмежена десантна операція теоретично можлива. Її мета має бути чітко артикульована. Якщо це буде мета для підриву якихось об'єктів, американці це успішно роблять із повітря. Не думаю, що ми побачимо найближчим часом втілення у життя. Зокрема, тому що не дуже сприятливо і позитивно на це може відреагувати американське суспільство, зокрема, виборці президента Трампа, які обережно ставляться до зовнішніх інтервенцій,

– пояснив військовий.

За його словами, навряд чи ця позиція суттєво зміниться. Можливо, це заява для того, щоб ще більше натиснути на Іран з метою, аби вони зупинили спротив і були готові до якихось реальних переговорів.

