Об этом сообщило Iran International.

Что за сверхтяжелую ракету запустил Иран?

Ее название не известно. Но есть немного данных о направлении движения.

В понедельник иранские государственные СМИ опубликовали видеозапись того, что они описали как "сверхтяжелую ракету нового поколения", запущенную по американским базам в регионе в начале новой волны иранских ударов,

– говорится в заметке.

Есть и видео вероятного запуска. В ролике слышно, как люди кричат "Аллах велик".

Иран запускает "новую сверхтяжелую ракету" в сторону американских баз: смотрите видео

Таким образом КСИР заявил о новой волне атак на американские базы в регионе. Также там говорили, что сейчас бьют ракетами старого поколения по Израилю, но перейдут и к новым.

Military Watch Magazine предположил, что это может быть ракета Fattah-2, которая использует гиперзвуковой планирующий корпус и может приближаться к целям с неожиданных направлений. Впрочем, возможно, ракету запустили, чтобы нейтрализовать ценные цели, важные для уничтожения на ранних стадиях.