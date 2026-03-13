Стоимость обработки земли возрастет из-за подорожания топлива

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что подорожание дизельного топлива может существенно увеличить расходы украинских аграриев на обработку полей, передает "Укринформ". По оценкам экспертов, дополнительные расходы могут составлять примерно 1400 гривен на каждый гектар.

По словам специалиста, еще недавно аграрии закупали дизельное топливо оптовыми партиями примерно по 55 гривен за литр. Сейчас цены выросли и колеблются в пределах 74 – 79 гривен за литр. В среднем для обработки одного гектара земли нужно около 70 литров горючего. Таким образом, дополнительные расходы составят примерно 1400 гривен на гектар.

Для среднего хозяйства, которое обрабатывает около 1000 гектаров земли, это означает необходимость найти дополнительно примерно 1 миллион 400 тысяч гривен. Наиболее ощутимо подорожание горючего может ударить по малым и средним хозяйствам, которые не имеют значительных запасов горюче-смазочных материалов.

Обратите внимание! Кроме того, аграрии могут столкнуться и с подорожанием удобрений. Во Всеукраинском аграрном совете прогнозируют, что из-за роста цен на газ их стоимость может вырасти примерно на 20–25 процентов.

