Сколько стоит топливо 16 марта?

Подробнее сообщает сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95". Средние цены на топливо по стране:

бензин А-95 премиум – 72,71 гривны за литр;

бензин А-95 – 69,14 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,20 гривны за литр;

дизтопливо – 74,91 гривны за литр.

Смотрите также 11 гривен экономии на литре или дыра в бюджете: кому на самом деле выгоден кэшбек на топливо

Какие цены по Киевской области?

Согласно данным ВсеАЗС, средняя цена топлива по Киевской области такова:

бензин А-95 премиум – 69,99 гривны за литр;

бензин А-95 – 66,49 гривны за литр;

бензин А-92 – 64,24 гривны за литр;

дизтопливо – 70,54 гривны за литр.

Однако, как сообщают Новини.Live, литр дизельного топлива на столичных заправках обойдется в 79,99–82,99 гривны, хотя ещё в конце прошлой недели цена составляла 75,40–80,99 гривны.

Какие цены по Львовской области?

Несколько меньше водителям придется платить на Львовщине:

бензин А-95 премиум – 68,49 гривны за литр;

бензин А-95 – 64,45 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизтопливо – 68,25 гривны за литр.

Какие цены по Харьковской области?

В то же время высокие средние цены фиксируют на Харьковщине:

бензин А-95 премиум – 72,95 гривны за литр;

бензин А-95 – 68,99 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,49 гривны за литр;

дизтопливо – 74,99 гривны за литр.

Какие цены по Одесской области?

бензин А-95 премиум – 64,99 гривны за литр;

бензин А-95 – 63,75 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизтопливо – 67,10 гривны за литр.

Что происходит с ценами на топливо?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, что преимущественно в других странах наценка трейдеров значительно ограничена правилами конкуренции. Например, в Польше или Израиле они зарабатывают не более 7% на стоимости проданных нефтепродуктов, тогда как в Украине – ситуация другая.

Здесь рынок топлива фактически не имеет реальной конкуренции, а крупнейшие операторы образовали "картель", поэтому могут устанавливать цены по сговору, а не соотношением спроса и предложения. По мнению эксперта, объективная составляющая в нынешнем подорожании как минимум вдвое меньше фактического роста цен.

Кроме того, государство фактически не имеет точных инструментов для анализа ситуации. Поэтому сложно проверить, насколько обоснованной является розничная наценка операторов, даже Антимонопольному комитету.