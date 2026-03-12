О чем предупредили в Нацбанке?

Об этом предупредил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Bloomberg. Речь идет не только о росте цен на нефть, но и отвлечении внимания от войны в Украине.

Беспорядки на Ближнем Востоке спровоцировали стремительный рост цен на нефть, что в свою очередь привело к ухудшению торгового баланса и увеличению расходов на энергоносители. В зависимости от продолжительности этих потрясений, может расти инфляция.

Однако, по словам главы Нацбанка, хуже вероятность того, что последний шаг Дональда Трампа отвлечет внимание от войны в Украине. Поэтому ее доступ к важному оружию, в частности боеприпасам и ракетам ПВО, может уменьшиться.

Кроме того, скачок мировых цен на нефть – потенциальное "благо для казны Кремля", поскольку экономика России до сих пор под давлением после четырех лет конфликта и изоляции.

Рост цен на нефть создает дополнительное финансовое пространство для Владимира Путина и обеспечивает дополнительные ресурсы для его военной машины,

– отметил Пышный.

Например, на 12-й день война в Иране уже сорвала организованные американцами мирные переговоры. Теперь же президент США заявил, что может даже отменить "определенные связанные с нефтью санкции, чтобы снизить цены", о чем уже говорил с российским диктатором.

Интересно! В эксклюзивном комментарии 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил, что для полного снятия санкций со страны-агрессора нужно аналогичное решение Европы, но ее лидеры вряд ли согласятся на это во время войны в Украине.



В то же время санкции остаются одним из инструментов Трампа для давления на Кремль. "Ситуативное снятие ограничений может продолжиться, если Путин согласится на мир в Украине. В этом суть игры", – считает эксперт.

К слову, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского совета пожаловалась, что первые 10 дней эскалации на Ближнем Востоке уже обошлись ЕС в 3 миллиарда евро из-за роста цен на газ и нефть.

Какие проблемы грозят Украине?